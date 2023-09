"Une belle petite défaite, ironise directement Bryan Losterman. Les joueurs étaient déjà amorphes lors de l’échauffement. Même si on garde le zéro jusqu’à la 75e, Herseaux nous a baladés dans le jeu en se créant de belles occasions en début de match." Wiers se procurera deux-trois opportunités à partir de la 55e, ce que le T1 wiersien préfère appeler un temps meilleur qu’un temps fort. "L’opportunité en soi d’un hold-up. Mais sur un bête corner concédé on encaisse le premier, avec un manque de présence de notre part." Après Ribeiro, Schembri et Debaere sont les buteurs suivants suite à des erreurs individuelles. "Un match à ne pas oublier mais à corriger au niveau de l’attitude et de la concentration. La semaine passée, on avait déjà encaissé des goals évitables."

Obigies – REAL B 1-1

"On réalise une belle première mi-temps, avec de belles opportunités et des phases de jeu construites… Mais aussi un petit manque de concrétisation", juge Fabien Delbeeke. Obigies score rapidement par une tête de Colin sur un corner botté par Leclercq. À la 42e, la REAL égalise sur coup-franc, d’une tête lobée au deuxième poteau de Conde, sur un assist de Staquet. "La deuxième période a plutôt été pauvre des deux côtés, poursuit le coach obigeois. Ce n’était pas un match de grande qualité, avec un second acte décevant de notre part." La plus belle occasion est la barre trouvée par Elicaste sur coup-franc.

St. Mouscronnois – Estaimbourg 3-1

Grande première réussie pour le Stade Mouscronnois qui retrouvait le Canonnier garni de plus d’un millier de supporters et une ambiance fleurant bon la D1. Même si Dubrulle à la réception d’un corner de Dekoster jetait un froid à la 18e, les troupes de Julian Depoorter loupaient quantité d’occasions via Ouali, Huys et Seignez, le dernier nommé égalisant à cinq minutes de la mi-temps. Lesaffre et Kosur insistent dès le retour des vestiaires alors que Devianne et Dekoster allument de belles étincelles. Mieux en place, Estaimbourg est puni sur un splendide envoi de Glorieux dans la lucarne à la 65e. Devianne et Taquet se heurtent à Vroman avant que Bizarre ne fixe la marque en contre pendant les arrêts de jeu. "C’était le match idéal pour revenir au Canonnier, se réjouissait Julian Depoorter. On mérite notre succès même si on a loupé pas mal de possibilités en première période et on a été puni. On a resserré les lignes et paradoxalement, on fait 2-1 alors qu’Estaimbourg jouait mieux. Ce succès empêche Luingne de s’enfuir." Corentin Douterlungne reconnaissait la supériorité locale: "J’ai dit aux joueurs à la pause qu’ils étaient en train de passer à côté de quelque chose d’exceptionnel. Ça a été beaucoup mieux en seconde mi-temps durant laquelle on a montré notre vrai visage, l’équipe s’est fait plaisir. Le 2-1 a fait mal parce qu’on était dans un temps fort mais Mouscron mérite sa victoire."

Anvaing – Enghien 2-3

"Avec une équipe en manque de points et des joueurs venus le couteau entre les dents, Enghien n’a pas volé sa victoire et nous a malmené en première mi-temps, commente Frédéric Rousseau. Mais on a totalement dominé la seconde, le résultat reste donc un peu frustrant." Anvaing se procure les meilleures occasions de but mais Enghien marque en premier par Pereira au quart d’heure, après une faute obtenue et rapidement jouée par les visiteurs. Anvaing égalise rapidement via Velghe, dont le tir est dévié par un défenseur. Bruyneel effectue plusieurs arrêts mais Paternostre le trompe finalement en réceptionnant un centre de Lecomte. En deuxième période, Anvaing fait le forcing avant qu’Enghien ne rééquilibre les échanges. Mais Velghe fait 2-2 à la 72e après une première frappe de Soris contrée. "On se procure encore de grosses occasions en fin de match. Mais lorsqu’on ne les met pas au fond, évidemment l’autre en profite." Baudoux, isolé par une longue diagonale, fait mouche d’un tir au premier poteau à la 89e.

Isières – Ellezelles 2-1

"Il était grand temps, avance un Johan Devos soulagé. On a affronté de belles équipes les semaines précédentes, mais on n’a pas toujours été récompensé de nos efforts." À la 10e, Isières manque un penalty et, deux petites minutes plus tard, son adversaire en profite. Neukermans s’infiltre, part dribbler deux joueurs et le gardien et pousse le ballon dans le but vide. "Ensuite est arrivé le tournant du match. Dendauw se procure une occasion trois étoiles, sans succès. Après ça, Vandendooren ne se laisse pas avoir par la tentative de lob de Dewulf. Après le premier but le doute s’était installé. Il y a eu une bonne réaction d’orgueil des joueurs mais à 0-2 le match aurait été fini." La victoire locale s’est décidée en seconde mi-temps. Assez vite, Bureau fait sauter le verrou d’une tête imparable, bien servi par Paelinck. Et malgré un grand Marlier, Dendauw fait 2-1 d'une frappe dans le plafond autour de la 80e.

Templeuve – Harchies-Berni. 0-2

"Harchies était bien organisé et nous a fait mal en profondeur en première période, avec des occasions que Van Cauter a annihilées, précise Jean-Do Vessié. On a pu recadrer les choses à la pause boisson et on s’est montré plus dangereux. Mais on encaisse au plus mauvais moment, à la 45e." Après un premier tir visiteur repoussé par le gardien, Florent se montre plus prompt que la défense et fait 0-1. Alors que Templeuve prend tous les risques pour revenir dans la partie en toute fin de match, Degallaix scelle le score à la 82e, après une récupération de balle et une contre-attaque menée rapidement par les Iguanodons. "C’est compliqué au niveau du secteur offensif. L’équipe doit se remettre en question, le coach y compris. Mais certaines attitudes de joueurs me déplaisent", conclut le T1 templeuvois.

Esplechin – Pays-Blanc B 0-2

En ayant récupéré les défenseurs qu’il lui manquait face à Estaimbourg, Esplechin a montré un meilleur visage ce week-end… "On aurait pu mériter mieux dans cette véritable bataille de terrain. En tout cas, le Pays-Blanc n’était pas plus fort que nous malgré leurs trois renforts de P1, avance Francis Bury, le CQ esplechinois. Même si à la fin, seuls les buts comptent." Delannoy ouvre le score à la 35e d’une frappe des 25 m. Esplechin se procure une superbe occasion pour revenir dans le match. Mais sur le dégagement du gardien qui suit, Baré sort de son rectangle mais n’intercepte pas suffisamment bien le ballon de la tête. Derbal se faufile derrière lui et fait 0-2. "Dans cette série qui est particulièrement relevée, on doit continuer à se battre et à travailler tout en offrant moins de cadeaux."

Luingne – Etoilés Ere 4-0

"On avait deux objectifs avant le match: gagner chez nous ainsi que garder une clean-sheet", explique Giovanni Seynhave. Chose fait donc ! "Je suis content de la mentalité affichée par mes gars. On a été plus efficace devant le but. Si Ere a quand même fait une bonne partie, Dupont n’aura pas dû beaucoup s’employer alors que Liénard si". Les locaux marquent dès la 1re minute, sur une passe en profondeur de Blancquart pour Tambour, dont le centre au ras du sol trouve Reheul. Celui-ci récidive en fin de première mi-temps. Après la pause, Tambour, à la limite du hors-jeu, marque également. Et Berthe, sur un corner de Reheul, gèle le score.