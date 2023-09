P1: malgré le gaspillage offensif, le Pays Blanc empoche un premier succès

Le mot d’ordre était simple à Antoing lors de la soirée de samedi: gagner à tout prix. "Obligatoire !" Voilà par ailleurs la façon dont le président Fourez qualifie le succès attendu face à la lanterne rouge de la série. Et si A. Matthys est le premier à solliciter Cuzzucoli, Bussaca ne peut rien sur l’obus envoyé par Toussaint.

Un tout bon gardien visiteur et du gaspillage

On joue depuis quatre minutes et les Antoiniens sont déjà sur orbite ! Naast est dépassé et remercie son portier après deux sauvetages miraculeux sur des tirs à bout portant de Haillez et Colasante. Certes, le brio du gardien est vraiment à souligner mais c’est aussi le gros gaspillage local qui aurait coûté cher si Cuzzucoli ne s’était pas envolé sur une tentative cadrée de Gorez.

Deux minutes plus tard, Ciot tergiverse devant Bussaca en loupant une nouvelle occasion de doubler la mise. Un nouvel arrêt de Bussaca devant Haillez et une tête imprécise signée de Colasante viennent ainsi clôturer la période initiale qui aurait déjà dû voir le marquoir s’emballer.

Ce sera chose faite dès la reprise sur une tête plongeante de Colasante servi par Vanalderweireldt. Le Pays Blanc se met alors à respirer mais continue de gaspiller, à l’image de Ciot et de Haillez. Les locaux, tout particulièrement Duyck, manquent de réussite quand deux essais enroulés de l’ailier s’écrasent sur la transversale d’un Bussaca battu.

Le troisième but tombe enfin ! Baudry centre pour Secq qui a le temps de contrôler avant de fusiller le gardien visiteur. On ne joue plus que dans un camp, l’obus de Ciot flirte encore avec le poteau adverse. Puisqu’il ne peut marquer, le milieu de terrain antoinien envoie Baudry vers le rectangle, lequel ne loupe pas l’occasion de corser l’addition.

Face à un promu qui n’a pas encore trouvé le rythme de la première provinciale, le Pays Blanc goûte enfin aux joies de la victoire. Mais pour ne plus connaître de mésaventures à l’avenir, il a intérêt à ne pas collectionner autant d’occasions de but avant de secouer les filets adverses, à moins que ces trois points ne produisent le déclic tant attendu.

"On est bien trop gentil, car ça devait être 10-0 !"

À l’issue d’un match à la conclusion mitigée, Ronald Beugnies arborait un faciès mi-figue, mi-raisin. Il y avait de la satisfaction et du regret. "En toute logique, nous devons remporter cette rencontre sur un résultat de 10-0 ! on est vraiment trop gentil devant le but adverse. On veut être trop collectif alors qu’on doit se montrer bien plus égoïste quand on se crée une occasion de but. Mais ne boudons pas notre plaisir après cette première victoire. Elle est la bienvenue avant un derby à Péruwelz. On souhaite que ce succès soit le début d’une vraie spirale positive et qu’on pourra dérouler à l’avenir. Ça passera par un réalisme plus froid. Par contre, on ne peut pas se plaindre du jeu développé, si on excepte notre sortie à Tertre-Hautrage. Il reste désormais à terminer nos actions. Le retour d’un vrai renard des surfaces comme Valentin Ramser fera peut-être du bien. On pourra de la sorte concrétiser au marquoir notre beau jeu sur la pelouse."