P1: Dans le derby, Moen a su provoquer les erreurs de Dottignies

À la maison, Dottignies espérait bien confirmer sa première victoire de la saison. Mais Moen était, lui, bien décidé à arracher ses premières unités. Et la différence d’implication se voyait directement. Il ne fallait que quatre minutes aux visiteurs pour provoquer une perte de balle d’un défenseur central local. Si Pacheco réparait une première fois l’erreur, Lefebvre le crucifiait sur la reprise. C’était le début de la distribution de cadeau. Un coup-franc bêtement concédé permettait à Beukenne de doubler la mise. La défense du RDS laissait Merchiers s’avancer trop facilement. Le capitaine pouvait décrocher une superbe frappe des 20 mètres qui se logeait en lucarne. Enfin, une passe en retrait trop molle de Despringe mettait Djité en orbite. Il dribblait aisément le dernier rempart pour fixer le marquoir à 0-4. "On n’a pas fait que profiter des cadeaux. On les a provoqués, assure Geo Merchiers. On avait observé Dottignies contre Lauwe. On a constaté que sa défense aimait repartir proprement de l’arrière mais faisait preuve de lenteur. On savait donc qu’en mettant un pressing haut et intense, on allait récupérer le cuir en zones dangereuses. On a parfaitement respecté les consignes en première mi-temps". Notons toutefois que les visités ont manqué de chance aussi. À deux reprises, Keita a touché la latte.

Ayant peu de chance de revenir, Dottignies prenait la 2e mi-temps comme un bon entraînement dans le cadre de sa reconstruction. Il offrait une bien meilleure réplique et Keita sauvait l’honneur. "L’ensemble de l’équipe a pêché en 1re. On n’est pas rentré dans le match, regrette Selim Belbecir. On n’a pas écouté les consignes et cela paie cash contre de telles équipes. Elles punissent à chaque erreur. On s’est désolidarisé vite. On s’est emmêlé les pinceaux et on a commencé à se disputer. Il n’y a pas grand-chose à retenir de cette rencontre. Si ce n’est la seconde période. On s’est dit qu’on devait travailler car c’est une nouvelle équipe. Mais c’est dommage de ne jouer qu’une mi-temps car cela prouve qu’on est capable. On espère qu’on va en tirer des leçons pour plus tard. Pour moi, ce n’est pas une question de temps pour être prêt, c’est plus de la volonté". En toute fin de partie, Lefebvre inscrivait le 5e. Pas mal pour une équipe qui peinait à trouver les filets. Même si elle a encore gaspillé. "On n’a pas paniqué après le 0 sur 6. On a vu contre les gros qu’on était capable de bien prester. Ce n’était qu’une question de temps", reprend le capitaine du KFC.