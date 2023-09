Sets: 16-25, 25-23, 21-25, 22-25. Skill: Decock, Jadot, Sobrie, Bousbaci, Lobe Kalla, Vieira Ramos, Vissenaekens, Guysens, Jourquin, Ghislain, Bellanger, Lecrit ; coach: Lefebvre. OTT: Dufour, Derasse, Evrard, Brabant, Durez, Motte, Zenoni, Vandenhoven, Douterlugne, Van Leysenne, Beukenne, Fay, Duhaut ; coach: Goffette.

Dès l’entame de la rencontre, Lindsay Motte creuse le trou au service (1-5). "C’est vrai qu’on débute mal et qu’on commet trop d’erreurs au filet suite à une réception pas optimale, reconnaissait d’ailleurs Victor Lefebvre, le coach local après la rencontre. Heureusement que Marine Jadot nous remet dans le bain grâce à une série de services et qu’on laisse passer l’orage pour revenir à cinq partout." Hélas pour l’équipe visitée, l’OTT déroule alors en passant souvent par le centre. "Marine Fay a bien senti le coup en sollicitant Vanessa Durez et Léa Derasse qui ont fait leur boulot", indiquait Laurie Goffette.

Ne commettant plus d’erreurs en réception, l’OTT plie alors rapidement le set (16-25). Au début de la deuxième manche, c’est cette fois-ci le Skill qui prend les devants grâce notamment aux services de sa capitaine, Rachelle Bousbaci et à une belle mobilité en zone arrière de toutes ses coéquipières. "Le Skill a été meilleur en défense que ce à quoi je m’ attendais et comme nos piliers habituels qui n’avaient leur rendement habituel au filet, ont réagi trop tard, on a laissé l’adversaire y croire de plus en plus", disait Laurie Goffette. À 20-18, le Skill profite alors aussi d’une distribution très variée de sa nouvelle passeuse, Eloïse Decock pour contrôler le score et remporter tout à fait méritoirement le set (25-23).

"Un véritable hold-up !"

Il continuera d’ailleurs sur sa lancée au troisième set, s’appuyant surtout sur les services de Marine Jadot (8-4). Son adversaire revient pourtant à sa hauteur, ne commettant plus de fautes directes au filet (15-15). C’est alors au tour de l’équipe visiteuse de creuser le trou grâce à une belle série de services de Léa Derasse (15-19). Mais le Skill ne s’avoue pas vaincu et refait une partie de son retard par Rachel Bousbaci intraitable en zone quatre. Hélas pour les locales, cette dernière se blesse dans le money time. Ce qui permettra à l’OTT d’emporter le set (21-25). "C’est un véritable hold-up, avouait la coach visiteuse. Ce n’est pas normal que ce soit mes deux centrales qui servent le mieux à cet instant du match. Cela a vraiment été tout juste."

La quatrième manche démarre de façon surprenante avec un Skill qui ne cède toujours pas et va même prendre un léger avantage à 8-6... "Après la blessure de Rachel et la perte du troisième set, j’ai fait tourner le groupe en injectant de nouvelles joueuses et certaines m’ont surpris. On a lutté jusqu’au bout", se félicitait après coup Victor Lefebvre. Le Skill perturbé par les services de Margaux Dufour, enfin sortie de sa coquille, va cependant baisser pavillon dans le money time pour s’incliner 22-25. "Je ne m’attendais pas à ça, c’est vraiment un bon résultat pour nous et c’est très positif pour la suite", concluait Victor Lefebvre. "On savait que cela allait être dur. et qu’en face, elles avaient plus d’arguments. On a fait ce qu’on pouvait avec ce que l’on avait. J’aurais bien aimé qu’on aille chercher le quatrième", regrettait pour sa part Eloïse Decock.