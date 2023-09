St Jean – Hérinnes 2-4

Dès la 3e, le corner rentrant de Bausier permet aux locaux de mener. Ils ont l’occasion de faire le break mais peu à peu, ils retombent dans leurs travers et encaissent deux buts de Safar et Kouroghli. La seconde mi-temps reprend par deux buts rapides de Baussart et Bausier. St Jean pousse pour égaliser mais les essais de Comblez et Kurundzi manquent de réussite. Finalement, Hérinnes inscrira un dernier but anecdotique dans les arrêts de jeu.

Néchin B – Brunehaut 0-4

Bon début de match des deux équipes qui se tiennent de près avec des occasions. Avec trois essais de Boulanger repoussés par les montants visiteurs, Néchin aurait pu prendre l’avance au marquoir. Dès la reprise, les Hollinois enclenchent la vitesse supérieure et creusent un écart de deux buts par Bilouez et Bricout. Ces deux réalisations assomment les locaux qui vont se désunir. Dans le dernier quart d’heure, le doublé de C. Chantry permet à Brunehaut de poursuivre sa belle série.

Montkainoise B – Havinnes 0-2

Après un premier quart d’heure d’observation sans grosse occasion, Vancauwenberghe trouvera la latte. À la 40e, le plat du pied de Meunier permet aux Havinnois de rentrer aux vestiaires avec une avance d’un but. Les visiteurs doublent la mise par Gahyde. Les locaux accusent le coup même s’ils s’offriront encore deux belles possibilités par Moulin. Les Kainois ont pêché à la finition face à une formation plus réaliste devant le but.

Bléharies B – Obigies B 1-5

Beau début de match des locaux qui trouvent l’ouverture dès la 5e par Baisieux. La joie locale est cependant de courte durée car, dans la foulée, Gobert rétablit le partage. Bléharies tient la distance avant de s’effondrer dans la dernière demi-heure. Obigies va en profiter pour s’envoler à 1-5 par Vandenhove, Petit et Altruy à deux reprises. Fin de match houleuse avec deux exclusions, une dans chaque camp.

Etoilés Ere B – Templeuve B 1-3

Peu avant le quart d’heure, un tir imparable de Difato permet à Templeuve de mener. Delcroix rétablit la parité. Pendant 40 minutes, les locaux sont bien dans le match mais malheureusement, les cinq dernières minutes vont permettre aux visiteurs de faire le break par Dubar et Surquin. En seconde armure, le match est fermé et les occasions rares. Ere réduit l’écart à 2-3 en fin de match par Hoornaert. Trop tard pour espérer mieux !

Risquons-Tout B – Rumes LG 0-4

Succès attendu du leader qui a creusé un écart de deux buts en première période par Henry et Hoel. À la reprise, Lemoine plie le match. Le mot de la fin revient à S. Ogé qui fixe les chiffres à 0-4. Grâce à ce succès, Rumes poursuivit son cavalier seul en tête.

Herseaux B – US Mouscron 6-3

À la 15e, Faria déflore la marque. Les visiteurs réagissent et renversent la vapeur par Nkouka et Claeys avant la demi-heure. Malgré tout, les équipes rejoindront les vestiaires sur un score de 2-2 avec un but signé Spileers. À la reprise, Herseaux fait le break avant l’heure par Falcao et Faria. Ce dernier inscrit le cinquième but local à la 80e. Enfin, un péno transformé par Atanso donnera au score son allure définitive.

P4B: du spectacle à Houtaing !

Velaines B – Flobecq 1-1

Coleader jusque-là, Velaines B se méfiait de la venue d’un Flobecq qui alterne hauts et bas. Et il a eu raison de le faire car Pot déflorait la marque peu avant la demi-heure. Tout en tenant à l’œil des visiteurs qui ne demandaient qu’à partir en contre pour se mettre à l’abri, les Velainois tentaient de revenir mais n’étaient récompensés qu’à la 83e quand un Flobecquois trompait la vigilance de son propre gardien.

Barry-Carrières – Vaudignies B 5-0

Avec un 4 sur 12 à l’issue de ses quatre premiers matches, Barry n’était sans doute pas assez bien payé de ses efforts et prestations. En recevant la lanterne rouge, le tir a été quelque peu rectifié, le score de forfait actant un duel dominé largement. Peu avant la 10e, Mallé ouvrait le score. À la 15e, la mise était doublée par Vercruysse. La demi-heure atteinte, le score passait à 3-0 par Debiève. Mallé, à nouveau, et Belhadj actionnaient le marquoir en seconde période.

Houtaing – Thumaide B 3-3

À la sortie du quart d’heure, Defort déflore la marque sur penalty. Sur un coup de pied de réparation également, Libre égalise à la demi-heure. Et comme, on assiste à une histoire de penaltys, Delitte en inscrit un aussi à l’heure avant de creuser un écart de deux buts (1-3). Durant la dernière demi-heure, Houtaing joue son va-tout et parvient à sauver un point grâce aux buts de Vanderhaeghen et Lecoq. Un match qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre.

Quiévrain B – Molenbaix B 0-8

Au quart d’heure, Ndong ouvre le bal. Il est imité par Martinage qui ouvre son compteur buts à la demi-heure. En seconde période, les courageux locaux s’effondrent devant la supériorité visiteuse. Six buts seront encore inscrits par Petit à quatre reprises, Ndong et Dujardin. Belle victoire avant le derby de dimanche prochain face à Velaines B.

Hérinnes B – Anvaing B 0-9

Pour son troisième match – seulement – de la saison, Anvaing B allait à Hérinnes B avec la ferme intention de faire fructifier son capital de quatre points. Il l’a fait sans difficulté, plantant neuf roses dans le jardin local.

Bruyelle – Wodecq 2-1

Un premier fait marquant au quart d’heure avec un penalty manqué par les joueurs visiteurs. Bruyelle domine les échanges et parvient à prendre le large avant le repos par Motte et Bourguignon. Avant l’heure de jeu, Bruyelle a l’occasion de faire le break mais les tirs de Desauvage et Motte heurtent la latte visiteuse. À la 75e, Deparis relance son équipe. Wodecq pousse tant et plus pour égaliser mais le score n’évoluera plus. Beau succès local.

P4C: Wiers prend la tête

Hensies B – Wiers B 1-3

Malgré une belle première mi-temps, les Wiersiens se prennent un but sur coup franc juste avant la pause. Motivés, les hommes de Frank Castelain vont renverser la vapeur en cinq minutes autour de l’heure de jeu par Wattiez, Hannequart, Delhaie. Après ce moment fort, les Wiersiens gèrent son avance malgré deux exclusions.

Belœil B – Vacresse B 7-0

Confirmation ou non ? C’est la question qu’on se posait du côté local sept jours après la belle victoire acquise sur Vaudignies. Revenus dans le ventre mou, les Belœillois recevaient un adversaire naviguant dans les mêmes eaux. Et il n’y a pas eu photo, Déreumaux, Delepine, deux fois, et Broquet, sur penalty, faisaient le nécessaire en première période: 4-0 ! Francs signait le 5-0 après 20 minutes en deuxième période tandis que Lhoest et Déreumaux, dans les arrêts de jeu, salaient la note. Belœil B semble parti !

Pommerœul B – SO Elouges 2-5

Entre les quatrièmes classés – Elouges par le haut, Pommerœul par le bas –, la tendance allait en faveur des visiteurs qui ont su confirmer par le 0-1 à la 16e. Deux autres buts ont suivi en compliquant la tâche de locaux qui ont malgré tout réagi au retour des vestiaires: Prevot, aux 49e et 62e, permettait de revenir à 2-3. Si chacun y croyait alors à l’AS, Elouges reprenait ses distances vite fait bien fait et scellait sa victoire en toute fin de duel.

Vaudignies – Meslin GM B 2-0

Après sa défaite surprise contre Belœil B la semaine précédente, Vaudignies s’attaquait à Meslin pour regoûter à la victoire. Douce saveur retrouvée pour l’AS à qui il a fallu un penalty pour prendre les devants ; à la 22e, Bertolutti saisissait l’aubaine pour le 1-0. Attentifs aux velléités des visiteurs, les Vaudigniens prenaient soin de préserver leur avance qu’ils doublaient à 20 minutes de la fin par Bergeret pour reprendre la marche en avant.