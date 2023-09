La mentalité défaillante de l’Estudiantes a fait tout le bonheur d’Eynatten-Raeren

Il y a des jours avec et des jours sans, l’Estu l’apprenant à ses dépens… Alors qu’une semaine plus tôt, tout avait réussi aux Tournaisiens face à Gand avec, entre autres, une première période sensationnelle menée à bien grâce à un élevé taux de réussite aux tirs, la prestation offerte ce samedi soir face à Eynatten a été trop poussive, au point qu’ils ont été contraints de courir après le score avec, comme seul résultat des courses, un essoufflement fatal.

Pourtant, après quelques petites secondes, lorsque Lefebvre signait son premier arrêt et lançait le contre vers le duo des ailiers Mwamba-Maamir qui fusillait le gardien visiteur, on s’était dit que le rouleau compresseur était reparti. La donne changeait néanmoins tout aussi rapidement que ce premier lancement de jeu rapide qui fait la force des hommes de Romain Poix. Malgré une multitude de possibilités, pendant les 12 premières minutes, hormis Maamir, personne dans les rangs de l’Estu trompait la vigilance d’un Barattini en état de grâce (3-4). Si Vermander égalisait, ça restait pénible pour un Tournai butant sur la saine agressivité de germanophones emmenés par le déroutant Neuville qui, bien que pris en individuel à certains moments, imprimait plus souvent qu’à son tour le rythme de la partie.

"On fait n’importe quoi !"

En panne offensive et en manque d’intransigeance défensive, l’Estu allait passer la première période à jouer au yo-yo: 5-8, 8-8, 8-12, 11-13 et 12-15 à la pause ! Après le repos, le scénario était le même: 15-17, 15-20, 18-20, 21-25, 23-25 et 23-28 à six minutes du terme. Rosier, Voglaire et Maamir mettaient alors le petit coup de rein pour revenir à 28-29 et croire à la remontée fantastique… "Mais à l’image de notre prestation d’ensemble, on fait n’importe quoi sur le lancement de jeu d’Eynatten qui est pourtant un de moins (NDLR: suite à une pénalité de deux minutes) . Comment l’un de ses arrières peut-il se retrouver isolé à la ligne des six mètres ? Du début à la fin, il faut juste admettre qu’on n’était pas dedans, pestait Fred Mespouille, présent dans les buts pendant toute la deuxième mi-temps. On a complètement déjoué. On n’a pas su retrouver notre identité de groupe, de jeu. On est retombé dans tous nos travers en ne maîtrisant pas nos nerfs, en râlant sur les arbitres, sur la table, sur l’adversaire et sur nous-mêmes. C’est décevant car on a l’impression qu’on se croit déjà trop beau après une victoire arrachée à Hubo et une autre facile contre Gand."

Et les petites tapes au cul ?

Pour le gardien expérimenté de l’Estu, ce qui a manqué se résume aisément. "On n’a pas eu la bonne mentalité ! On n’est jamais aussi fort que lorsqu’on est solidaire. C’est con (sic) mais je n’aurai pas vu les petites tapes d’encouragement au cul qui font du bien. Dans la tête, on a sombré, ne réussissant pas à passer au-dessus lors des moments de match plus difficiles. Face à un adversaire comme Eynatten qui sait gérer ses temps faibles, on le paie par une défaite. Malgré toutes nos erreurs, il reste court, ce revers. On a de quoi avoir de gros regrets ! Non pas par rapport à l’arbitrage comme j’ai pu l’entendre, mais bien par rapport à nous-mêmes. Sans un paquet de mauvais choix, on gagnait !"

Ce n’est pas le cas et l’Estu ira à Lebbeke ce prochain week-end avec une première défaite dans les bagages et une première déception à effacer.