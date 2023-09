Geert Vandervelden revient sur le titre de Thieulain: "Ils voulaient tous y arriver"

Dès le début de saison, Geert Vandervelden avait insisté sur un point. " Un titre, cela ne se commande pas ". Il était donc heureux pour ses troupes au moment de décrocher le deuxième titre de suite. " On a bossé toute l’année pour cela. On savait que ce serait difficile en play-off. Mais on a montré un bel esprit de groupe mais aussi des qualités techniques et physiques. On a souvent tendance à minimiser l’impact que cela a de toujours devoir livrer et frapper. Mais nous, on parvient souvent à faire la différence en 2e période quand les autres fatiguent. C’est le fruit d’un gros boulot. Cette semaine, les gars se sont encore entraînés deux fois. Car ils voulaient vraiment y arriver. Ils cherchent toujours la perfection ". Le coach ne pouvait cacher son émotion. " Cela a été une saison difficile pour nous. La pression a toujours été là car on avait trois Gants d’or. Mais ce sont avant tout des humains, qui réagissent avec ce qui se passe dans leur vie. On a dû se battre en groupe pour être sacré. Je suis content qu’on a tenu sur la longueur car on a débuté en janvier ".