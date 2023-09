Damien Famelart part sur un titre avec Thieulain: la plus belle façon de ranger le gant

Vu les magnifiques moments qu’il a passés sur les ballodromes, c’est sans regret que Damien va ranger soigneusement son gant. "Ce matin, j’y ai pensé en me réveillant. Je me suis dit:"Voilà, c’est ma dernière lutte". Cela fait un peu drôle. Mais je veux avant tout profiter de ce titre. Je vais peut-être réaliser plus tard que c’est vraiment fini. Peut-être ce soir, peut-être demain. Je sais que j’aurai un petit pincement au cœur quand les autres reprendront leur sac en début de saison prochaine. Mais c’est un cycle de ma vie qui se termine pour moi. Cela restera gravé à jamais. Mais désormais, place à ma famille surtout. Même si cela ne m’empêchera pas de suivre le parcours de mes neveux, d’aller encourager les copains… Et si un coéquipier a besoin d’un conseil, il peut toujours m’appeler".

Joueur souriant, toujours fair-play et disponible, Damien méritait bien l’hommage réalisé par son club (NDLR: il a reçu un joli cadre ainsi qu’un petit cadeau). C’était la moindre des choses pour récompenser une si belle carrière. "Le bilan est plus que positif pour moi. J’étais un joueur moyen mais j’ai eu la chance de jouer avec les grands. J’ai participé à l’obtention du premier Gant d’or de certains. Pour moi, c’est comme si j’avais eu le trophée. Je suis vraiment heureux du parcours effectué. J’ai eu une belle carrière. Je n’ai pas à me plaindre. J’ai toujours bien réfléchi au moment de changer de clubs. Et je pense qu’aucun cercle ne peut être déçu de ma sportivité. Partout où je suis passé, j’ai gagné quelque chose".

Comme on vous disait, c’est un grand Monsieur qui tire sa révérence. Mais on est certain qu’on croisera encore souvent son sourire autour des terrains.