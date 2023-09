D3A ACFF: un partage quasi inespéré pour Belœil

Tamines est venu prendre son premier point de la saison à Belœil mais au vu de la physionomie de la rencontre, les hommes de Jérémy Descarpentries ne doivent pas être déçus car le classement ne reflète absolument pas la valeur de l’adversaire du jour.

Lors de la première période, les Belœillois ont beaucoup souffert et ont souvent couru après le ballon. Okombi devait s’employer à plusieurs reprises, notamment dès la 5e sur un tir de Touenti. Belœil réagissait sur la tête de Limbourg à la 8e. Ce dernier ne devait pas commencer la rencontre mais remplaçait au pied levé Milongi, blessé à l’échauffement. Touenti tentait à nouveau sa chance à la 15e sans succès tandis que le centre-tir d’Hassaini ne passait pas loin à la 16e. Et cinq minutes plus tard, un coup-franc rentrant de Kragbé donnait des sueurs froides à Akou. Sur la phase suivante, Luvovadio était bien lancé sur la gauche. L’attaquant de Tamines centrait et Jephte déviait le ballon dans son propre but (0-1).

Belœil accusait le coup. Le tir d’Almeida passait à côté à la 27e. Dione, qui revenait de blessure, devait céder sa place dès la 29e à El Ouahab. Rien ne semblait tourner en faveur de Belœil et Okombi évitait de peu le 0-2 en effectuant une belle parade devant Moatassim à la 39e.

Bon point dans la difficulté

En début de seconde période, Belœil mettait plusieurs fois le nez à la fenêtre via Hassaini, dont le tir était détourné par Akou à la 55e. Un solo de Moatassim se terminait par un tir juste hors-cadre à la 68e. La déviation d’Owane à la 76e aurait pu mettre fin à tout suspense. Belœil poussait enfin pour égaliser. La reprise de Dubois, à la 79e, n’inquiétait pas Akou. Une minute plus tard, le portier visiteur sortait bien devant Hassaini. On se dirigeait tout doucement vers une défaite de Belœil lorsque la RUS bénéficiait d’un coup-franc loin de son but. Le portier Okombi envoyait un long ballon qui était dévié de la tête par Gassama vers Flammia. Bien placé et esseulé, le jeune attaquant ne manquait pas l’aubaine. Belœil est invaincu à la maison et signe un troisième match d’affilée sans défaite. "À l’image de la préparation du match, la première mi-temps, dans tous les aspects, a été très moyenne, relevait Jérémy Descarpentries. Au vu de la première période, nous prenons un bon point aujourd’hui. Maintenant, j’ai aimé notre réaction en deuxième mi-temps, avec plus de caractère et d’orgueil. Dans les vingt derniers mètres, nous devons aussi être plus efficaces. Nous prenons un bon point dans la difficulté mais encore une fois, une nouvelle équipe ne peut pas se construire en deux mois. C’est en faisant preuve de caractère et de concentration que nous progresserons encore. J’avais dit aussi que le zéro sur neuf de notre adversaire du jour ne reflétait pas son potentiel. On l’a vu !"

Hugo Flammia était évidemment tout sourire. "C’est un but qui rapporte un point. Vu la physionomie du match, on est content. J’ai bien senti le coup sur la déviation de Mouctar. On voit à l’entraînement que c’est un bon joueur de tête et j’étais là pour reprendre le cuir. Le coach m’avait demandé de marquer en montant. Contrat rempli !"