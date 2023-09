D2 ACFF: Tournai "aurait dû faire la fête pendant trois heures dans le bus mais..."

Victorieux grâce à une remontada le week-end passé à l’Union B, le Stade Verviétois a failli écrire pareil scénario dimanche contre Tournai. Soit ils n’ont pas retenu la leçon de leur début de partie manqué, soit il faut y voir une belle réaction d’orgueil une fois qu’ils sont menés ! C’est plutôt la deuxième option que préfère mettre en avant le coach, Christophe Kinet.

Car quand le marquoir affiche 0-2 et qu’il ne reste que quelques minutes à jouer, les Stadistes reviennent un peu par hasard dans le coup grâce à une superbe reprise de la tête de Yilmaz. En face, Tournai, qui avait tout en main et maîtrisait parfaitement son sujet – jusque-là – pour empocher les trois points, a manqué de lucidité dans les ultimes instants. Et a le droit de clairement s’en mordre les doigts. D’autant plus que, d’une jolie frappe, Henry avait rapidement ouvert le score, avant qu’un Holuigue, bien servi en retrait par Amury, double la marque avant la pause.

Comme un malheur n’arrive jamais seul, une deuxième inattention leur coûte un but, l’égalisation cette fois. Poussé dans la surface par Pieraert qui doit toujours se demander pourquoi il a agi ainsi à ce moment de la rencontre, Biondolillo récolte un penalty dont Demarteau se fait un plaisir de transformer (2-2) pour arracher un point. En face, le long trajet retour risque de paraître interminable et avec de nombreux regrets dans les têtes. "Revenir au score est un point hyper positif et qu’il faut souligner car cela signifie que dans les moments compliqués, et il y en aura encore, on ne lâche rien", disait Christophe Kinet.

Pour sa part, Luigi Nasca regrettait amèrement le scénario final. "On a fait une super partie. Sur la phase arrêtée qui amène la tête du 1-2, pour moi il n’y a pas faute. Ensuite, on ne peut tout simplement pas faire une faute ainsi à la 94e. C’était 0-2, on était bien en place et Verviers ne nous mettait pas en difficulté. C’est comme je viens de leur dire dans le vestiaire, c’est une erreur de jeunesse. On a fait tout ce qu’il fallait et, sur un détail, on est puni. Résultat, on part en prenant un point avec mes joueurs qui ont la tête basse. Alors que normalement, on doit repartir d’ici avec les trois points et faire la fête pendant trois heures dans le car pour le trajet retour…"