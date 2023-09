Arbitre: M. Louai. Cartes jaunes: Alexandre, Garcia Dominguez, Cornet, Lazitch, Di Vita, Kalala, Delanghe Cartes rouges: Lentz, Delanghe (2 jaunes). Buts: 14e Vroman (0-1), 64e Sonko (0-2), 68e Cornet (1-2), 84e Garcia Dominguez (1-3), 90e Lazitch (2-3). Rochefort: Lentz, Wilmots (60e Azevedo), Remy (80e Ouedraogo), Perseo, Said, Fiore, Englebert, Senga, Akwasi, Cornet (86e Chen), Lazitch. Acren-Lessines: Alexandre, Lumen, Hammond (71e Di Vita), Sonko, Vroman (84e, Kalala), Makoun (86e Mayele), Fernandes, Ndecky, Garcia Dominguez, Barry, Yondjouen Kouengoua

Rochefort est sorti de cette bataille avec tous les honneurs. Pourtant, le début de match était à oublier pour les Unionistes car Hammond servait Vroman, avec une passe derrière la défense. Rentmeister n’était pas au bout de ses peines, il voyait son gardien Lentz accrocher l’attaquant de la REAL hors de son rectangle et être expulsé. Pour ne pas se faciliter la tâche, le T1 local n’avait pas inscrit de deuxième gardien sur la feuille. Fiore se désignait alors pour reprendre les gants. Le défenseur central maintenait d’ailleurs les siens dans le match en effectuant une sortie remarquable avant de détourner une frappe du pied. Malgré plusieurs tentatives, Rochefort n’arrivait pas à recoller.

Même lorsque le Parc croyait à l’égalisation avec une tête de Lazitch qui venait couper le coup-franc de Perseo, Alexandre était là pour détourner. Malgré son infériorité numérique, Rochefort ne s’avouait pas du tout vaincu même lorsqu’un Sonko mettait les siens à l’abri. Dans la foulée, Cornet ravivait les espoirs, sautant plus haut que tout le monde.

Garcia Dominguez plaçait définitivement ses couleurs devant, avant que Lazitch ne réduise l’écart en reprenant un ballon dans la surface. Ouedraogo offrait une dernière chance à Rochefort, mais sa reprise de la tête était trop croisée et la REAL battait ainsi Rochefort 2-3. Jean-Luc Delanghe reconnaissait la domination locale malgré la victoire: "On récupère les points qu’on a perdus contre Mons et Rebecq. On doit savoir se mettre à l’abri plus vite dans une rencontre car j’ai ressenti de la fébrilité sur le terrain. À dix, Rochefort a fait un gros match."

Gilles Lentz, l’exclu, donnait son ressenti: "L’attaquant joue bien le coup, mais je ne pouvais pas me retirer. C’est ma faute et j’assume. À dix contre onze, la prestation des gars était solide. Fiore s’en est bien sorti dans les cages. Ils ont tout donné et je suis fier d’eux."