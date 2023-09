Coupe: Enghien et la Frat en guise de surprises

Même scénario à Enghien où la JSE en a pris trente contre l’équipe B de l’UBC Quaregnon, entérinant ainsi un début de campagne cauchemardesque, sans Boudry, écarté sur blessure pour on ne sait combien de temps. C’est moins dramatique pour le Soleil Levant, qui en a toutefois mangé trente également contre Ecaussines.

La Frat a, elle, créé la surprise face à l’Olympic, privé de certains éléments déjà alignés en régionale avec l’équipe A. Pas de quoi contenter leur coach Jean-Claude Vanduynslaeger ! "On a joué une bonne première mi-temps mais la seconde était exécrable. Notre collectif s’est étiolé au fil des minutes et j’estime qu’on ne mérite pas de passer, mais nous voilà au tour suivant. " Estaimpuis les retrouvera en quarts après avoir pris la mesure de Boussu en déplacement, ce qui n’était clairement pas gagné d’avance. "On s’en méfiait comme de la peste parce que c’était le match-piège par excellence. Boussu a réussi son début de saison et notre première mi-temps a confirmé qu’il fallait aller la chercher, analysait Guillaume Barbieux. Fort heureusement, mes gars ont une fois de plus livré un troisième quart-temps impeccable pour prendre une quinzaine de points d’avance que nous avons ensuite gérés jusqu’au bout du match. Pour être allés voir le match de nos voisins mouscronnois, mes gars savent que ce ne sera de nouveau pas une partie de plaisir là-bas mais on va y aller match par match, en récupérant peu à peu un effectif complet, avec notamment le retour de Charles."

Des "battantes" à Enghien

Contrairement à leurs homologues masculins, les filles de la JSE ont séduit face à Binche-Péronnes, qu’on ne présente pourtant plus à l’échelon provincial. Guy Despretz ne pouvait que s’en féliciter: "Cette qualification s’est dessinée au physique, avec un joli collectif qui se met en place progressivement. Mes joueuses ont affiché un véritable esprit de battantes pour l’emporter. Certes, il reste du travail et tout ne fut pas parfait mais l’équipe évolue bien. Une semaine à la fois, à chaque jour suffit sa peine."

Alors que, pour rappel, le TEF s’était qualifié dès jeudi, ni Templeuve ni la JS Dottignies n’ont pu forcer l’exploit, respectivement contre Leuze et à Colfontaine. Rudy Balcaen alignait pourtant une formation déforcée par rapport à la semaine précédente: "Il nous manquait Walnier, Vanackere et Senelle dans le secteur intérieur ainsi que deux autres filles, mais les autres ont tout à fait compensé pour émerger assez facilement. Collectivement, ce n’était pas bon en championnat, bizarrement, ce fut tout l’inverse en coupe, même s’il a fallu changer de défense à 8-4 pour inverser la tendance. Et au final, même sans pivot, on s’impose de plus de trente points."

Enghien recevra Mons en quarts de finale, tandis que Leuze ira à Colfontaine et le TEF Kain à La Docherie.