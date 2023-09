Une semaine de sport / Et un nettoyage d’automne de gagné, un !

1. Samedi Depuis le lancement de la saison de foot, on a déjà été confronté à plusieurs reprises au discours d’entraîneurs qui se disent désabusés du comportement de certains de leurs joueurs qui n’acceptent plus le simple jeu de la concurrence au sein de leur équipe. "Bons ou mauvais, présents ou absents aux entraînements, il faudrait qu’ils jouent... C’est la nouvelle mentalité !", résume à la perfection l’un d’entre eux. Et ce qui est marrant, c’est que parfois, le hasard fait bien les choses car, à la télé, on est tombé sur la rediffusion d’un reportage consacré aux grands entraîneurs qu’a pu compter la grande histoire du football. On y a retenu, pour la petite histoire, l’anecdote relatée par Raymond Goethals: "Un jour, à Marseille, alors que je lui annonçais qu’il était remplaçant, Éric Cantona m’a dit: “ On ne met pas Canto sur le banc. ” Je lui ai répondu: “ Prends une chaise et assieds-toi à côté, alors. ” C’est aussi simple que ça, le coaching." Chers coaches, à ressortir à tous vos joueurs ronchons qui jouent les vedettes et les fortes têtes !

2. Dimanche La vérité du ballodrome a parlé: en éliminant Kerksken et Mont-Gauthier, Thieulain et Maubeuge se disputeront dans une semaine le titre de champion de… Belgique ! Il y a un hic ou on est devenu très nul en géographie ?

3. Lundi Ça ne date pas d’hier mais comme on est un peu novice en balle pelote, on a toujours fait profil bas, se disant qu’entre deux livrées, échanges ou changements de côté, s’ils le voulaient, ils auraient le temps de se concocter un petit dessert et chacun sait qu’en pâtisserie, ça se joue au gramme près… Mais non, la balance de cuisine que chaque arbitre de balle pelote qui se respecte trimbale sous le bras ne sert donc pas à tuer le temps ! Eeeeh non, elle sert à chercher des noises à des joueurs qui, portant un gant sous 35 degrés, n’ont nullement le droit de transpirer le moindre gramme de sueur sous peine d’être sanctionnés pour des protège-mimines trop lourds. Sans mettre de gants, la fédération sanctionne le surpoids de la paumelle du foncier de Thieulain. Une question de grammes autour de laquelle on en fait des tonnes ! Nicolas a beau faire Becq, il sera suspendu pour la manche aller de la finale, le règlement, c’est le règlement, s’entête la fédé. La balance à la balle pelote, on pensait que cela permettait de tuer un peu le temps en pâtissant et non en ne compatissant pas !

4. Mardi Si on a tout compris, Nicolas Becq est suspendu car son gant, qui avait le poids légal en début de lutte de dimanche, ne rentrait plus dans les clous une heurette plus tard… Tiens donc, 6 grammes de gagnés, certainement par la volonté du Saint-Esprit. Alors, on sait qu’à Thieulain, on pelote à l’ombre du clocher de l’église Saint-Denis, le plus célèbre des saints céphalophores – ça claque, hein ! – souvent représenté portant sa tête, en tout bon martyr décapité qu’il était mais quand même… Dans cette histoire, c’est la fédération des jeux de paume qui a perdu la boule…

5. Mercredi Bec et ongles, les Canaris de Thieulain ont décidé de se battre. Se priver de leur Gant d’Or pour la première partie de leur finale, ils ne l’acceptent pas ! Fond et forme ont été passés au crible par le champion de Belgique en titre qui s’aide de Maître Valery Gosselin qui, démonstration à l’appui, met son petit grain de sel dans l’histoire de la balance de cuisine. Entre grammage et étalonnage, on en fait encore tout un fromage. Pour l’image de la balle pelote, on se serait bien volontiers contenté de l’argument de l’oubli d’envoi par la fédération d’un recommandé au club incriminé pour lui signifier sa sanction. Tout le foin fait autour avec l’appel à un avocat-ami, ça, par contre, ce n’était pas très recommandé.

6. Jeudi Au final, tout est bien qui finit bien, Nicolas Becq va pouvoir jouer avec le bon consentement de son adversaire du jour, Maubeuge: on n’aurait pas perdu un peu de temps et d’énergie ? En attendant, si toutes les personnes qui se sont permis de donner leur avis sur les réseaux sociaux pouvaient se déplacer ce week-end, on jouerait à ballodrome fermé, sans le moindre doute !

7. Vendredi Ce dimanche, le Canonnier va revivre. Le propriétaire du stade – l’IEG – et le locataire actuel – le SK Deinze – accordent un droit d’occupation temporaire à la P2 du Stade Mouscronnois. Une bonne affaire pour ce dernier ? Oui, si on ne prend pas en compte les nombreuses heures passées par ses bénévoles à récurer les fientes de pigeons séchées et croûtées des sièges dont l’on ne devenait plus les couleurs rouge et blanche. Et un nettoyage de gagné pour le club flandrien à l’approche de l’automne ! Le prochain est prévu en hiver, le Stade hurlu aura bien un autre chouette derby à venir jouer…