Mouscron-Estaimbourg: le Canonnier va revivre au rythme de la… P2 !

Au pire, ces dernières années, le stade du Canonnier avait été confronté aux matches de promotion. C’était à la première faillite de l’Excel, quand le RMP est né ! Laissée à l’abandon depuis plus d’un an, l’enceinte va revivre ce dimanche, le Stade ayant reçu l’autorisation d’y trouver refuge. Pour un duel au sommet de la P2A, Estaimbourg, le leader, se déplaçant chez des Hurlus, battus à Herseaux et redescendus au troisième rang.

Thumaide-Pays Vert B: Entre mauvaise et bonne, une histoire de surprise !

À la surprise générale, voilà un duel de la P3A qui se résume à un grand écart ! Chez les Aviateurs de l’US Thumaide, mauvaise surprise, ça ne plane pas: zéro point après quatre journées ! Chez les Géants du Pays Vert B, bonne surprise, ça pavane: douze sur douze ! La réalité du terrain viendra-t-elle confirmer les stats ?

Herseaux B-US Mouscron: Un derby sous forme de rédemption pour l’Union

Car Mouscron, en foot, ce n’est pas que le Stade, on note le derby de la P4A entre Herseaux B, un habitué, et l’US Mouscronnoise, le petit nouveau, tous les deux membres du Top 5. Avec le besoin pour le dernier cité de gommer son match arrêté du week-end dernier. Un derby sous forme de rédemption à l’Union… Sportive !