Nos onze "guest-star": Rémi, Vinny et Randi, de véritables rocs

Autre cage inviolée, mais depuis le début de la saison, celle du Pays Vert B en P3A: 360 minutes d’imperméabilité ! Avec, dimanche dernier, un 3-0 contre Escanaffles avec un défenseur-buteur: Alexandre Dutilleul a planté la troisième racine des siens. Pourvu que ça dure pour les Athois qui touchent... Dubois !

Au rayon équipes qui n’encaissent pas, Thumaide B continuent à tenir la corde en P4B. Dernière victime en date de cette solidité défensive, Anvaing B qui a trouvé les Unionistes terriblement rusés. Perche tendue pour mettre en avant leur capitaine et patron de l’arrière-garde, David Renard. Un patronyme bien connu si vous avez suivi notre épisode de la semaine dernière… À croire qu’un renard en cache toujours un autre et comment ne pas remettre dans notre équipe Randi Renard, malheureux Bruyellois évacué sur civière lors du match à Molenbaix suite à une mauvaise chute: vertèbres déplacées, annif fêté à l’hôpital, mais ouf, plus de peur que de mal pour le tonton qui a reçu le soutien de la grande famille du RSCB et plus particulièrement de ses neveux footeux. Plus de peur que de mal aussi pour Vinny Mayélé dont l’auto a fait des tonneaux sur la route du retour du match de mercredi soir face à Mons. D’un accident de parcours en D2 à une sortie de route sur l’A8, l’Acrenois en sort indemne, nouvelle preuve, si besoin en est, que le "capi" est un vrai roc. Autre roc, en P1, Rémi Keromest, 40 balais et pas une poussière de lassitude dans le jeu du défenseur de Néchin, impeccable d’efficacité face au Pays Blanc (0-0): du très propre !

En P2A, les défenseurs ne sont pas à la fête, se faisant valser par les attaquants. Ceux d’Esplechin ont vu des étoiles à la douzaine: défaite 12-2 avec cinq perles signées Florentin Dubrulle ! Ere a aussi eu droit à ses étoiles, celles de Bernissart et d’un Giovanni Gallo tripleur en 25 petites minutes de temps de jeu. Étoiles également pour le Stade Mouscronnois qui est tombé sur l’os herseautois. Si le visiteur Melvin a été l’auteur de la première Seignez du derby, les locaux de la RUSH Thomas Debailleul, en bisseur, et Maxime Marti, égaliseur, ont piqué les Hurlus au vif. Enfin, en D2, Malory Destrain a réouvert, face à Hamoir, le tiroir à buts pour la première victoire de ses Tournaisiens en D2: si peu commode pour un pur milieu de terrain de formation.