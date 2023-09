Avant la finale Thieulain - Maubeuge: "On n'a rien à perdre", assure Aurélien Bracke

Car l’amitié disparaîtra le temps des deux luttes. Maubeuge compte bien jouer le coup totalement. "On a déjà réussi notre saison car l’objectif était d’aller en demi et de gagner quelques tournois. Après, quand on a tiré Mont-Gauthier, on s’est dit qu’il y avait un coup à jouer. On a su saisir notre chance. Désormais, ce n’est que du bonus".

Toutefois, ne comptez pas sur les Français, qui renouent avec leur glorieux passé, pour se présenter en victime consentante. "On sait que l’on a des armes pour embêter Thieulain. On les a déjà battus en tournoi et en championnat, cela a été serré les deux fois. La force du Wolfpack, c’est toutes les possibilités qu’ils ont dans le noyau. On l’a vu à Kerksken. Cela démarre mal mais ils savent faire un changement tactique qui fait pencher la balance. Avec la formule de la finale, on devra en plus les battre deux fois. Ce ne sera pas évident mais on préfère cette façon que de compter les jeux. Car cela veut dire qu’on aura le droit à deux belles luttes, peu importe le résultat de samedi. Ils sont à bloc mais on l’est aussi. Pour le bien de la balle pelote, on espère que Nicolas Becq pourra jouer. Ce serait mieux pour la beauté de notre sport. Peu importe qui gagne, on espère offrir deux beaux matchs comme ce fut le cas à la finale du Sirault ou plus récemment au Huit de Septembre".

Mais quel que soit le résultat du week-end, Aurélien ne regrette certainement pas son choix de rejoindre les Bleus. "À bientôt 30 ans, j’avais envie de rejoindre un club qui me permettait de gagner des titres. Malgré deux superbes saisons à Ogy (NDLR: avant une dernière plus compliquée), j’avais envie de passer un cap. Avec le Maistriau, la Grand-Place de Bruxelles et quelques tournois, je peux dire que c’est une réussite". Et si le titre venait s’ajouter en guise de cerise sur le gâteau ?