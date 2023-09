Un derby en P1 dames pour ouvrir la saison

Dimanche, à 14 h, dans leur salle de l’avenue Minjean, les dames du Skill, tout juste promues en P1, reçoivent l’OTT, dixième de la même série la saison dernière. Une rencontre qu’analyse sereinement Victor Lefebvre, toujours à la barre d’un groupe dont l’objectif sera le maintien. "Je ne me fais pas trop d’illusions sur le résultat de ce match qui n’aura de derby que le nom, prévient le jeune coach tournaisien. On va jouer un adversaire qui compte dans ses rangs plusieurs éléments qui ont évolué en Promotion et même en N3 et qui aurait mérité d’occuper la saison dernière une meilleure place au classement final, s’il n’avait pas connu autant de blessées. Nous, on a fini septième en P2 et on ne doit notre montée qu’aux désistements d’équipes mieux classées que nous. On ne se surévalue donc pas, d’autant plus que je vais devoir composer avec l’absence de Zélie Vindevoghel, notre meilleur argument au filet et aux trois mètres. Ce n’est pas ce dimanche qu’il faudra à tout prix gagner pour assurer notre maintien. On a d’ailleurs perdu en amical contre elles. Je pense que les choses seraient différentes si ce derby avait été programmé un peu plus tard dans la saison. Si on gagne un set, ce sera déjà très bien. Maintenant, cela reste du sport et on va tout donner. En attendant des matchs plus à notre portée contre Lessines et Basècles."