Pour sa deuxième saison parmi l’élite nationale, Brunehaut vise le Top 8

Bien plus de temps pour préparer la saison à venir

Et c’est pourtant sans regret que notre équipe régionale a terminé sa première saison au sein de l’élite à la neuvième place du classement, une position suffisante pour obtenir le maintien. Mieux, le comité a bénéficié de plus de temps pour préparer cette deuxième saison et revoir les ambitions à la hausse, comme l’explique son manager Jeremy Dekoninck qui vise clairement une place parmi les huit meilleurs du championnat: "C’est à la fois un objectif mais aussi une obligation si on veut éviter les mauvaises surprises plus tard dans la saison. La fédération n’a pas encore décidé quelle sera la formule du championnat l’année prochaine et on doit donc tout faire pour se maintenir le plus vite possible. Il est en effet probable que d’autres équipes de régionale décident de franchir le pas et de rejoindre l’élite, ce qui n’était pas le cas cette année, ou qu’on change le nombre de participants dans ce championnat. Si on passe à dix équipes, il y aura forcément des déçus."

"Avoir des pros n’est pas un gage de réussite…"

Pour vivre une saison tranquille, Brunehaut s’appuiera sur un recrutement bien ciblé avec notamment l’arrivée de trois joueuses professionnelles. "Autant dire qu’on ne peut pas se louper. Avoir des pros n’est toutefois pas un gage de réussite mais toute notre structure s’est améliorée pour que l’on puisse s’entraîner plus souvent. Certaines joueuses auront jusque huit séances hebdomadaires. On ne s’entraînait parfois que trois fois par semaine la saison passée", poursuit le manager. Ce dernier salue l’arrivée de Jean-François Anderlin à la tête de l’équipe. "C’est un pari mais ça permet de repartir de zéro et de remettre tout le monde sur un pied d’égalité, ce qui était indispensable."

"Il y a toujours les grosses cylindrées, mais après…"

Reste désormais à attendre la reprise du championnat pour savoir ce que Brunehaut peut espérer dans une division que Jeremy Dekoninck pense fort différente de la précédente: "Il reste des grosses cylindrées comme Malines et Braine. Namur s’est bien renforcé mais derrière, ça reste un peu l’inconnue. Liège poursuit l’aventure sans la moindre joueuse étrangère, Waregem a, lui, perdu sa meilleure joueuse, Courtrai s’est séparé de ses professionnelles, tandis que Charleroi joue plus que jamais la carte de la jeunesse. On ne peut pas cacher que finir à la neuvième place serait une énorme déception. Nous avons normalement bouché le trou qui nous séparait du ventre mou du classement et nous jetons les bases d’un projet qui doit durer plusieurs années. Évidemment, si une de nos joueuses se met en évidence, il sera difficile de la retenir, mais nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie."

Les Américaines sont impatientes de démarrer

Parmi les recrues du BB Brunehaut, on note les deux filles venues des États-Unis et dont l’arrivée en Belgique implique une certaine adaptation. Madisen Smith et Aislinn Duffy vont en effet partager leur logement avec l’Italienne Claire Giacomelli, à quelques hectomètres du Brunehall. "L’accueil est excellent et correspondant à ce que j’attendais puisque mon agent ne m’avait dit que du bien de la Belgique. J’avais un peu étudié le français à l’école et j’espère pouvoir le mettre en pratique", explique Aislinn Duffy qui espère aussi que sa première expérience à l’étranger lui servira de tremplin dans sa carrière. Madisen Smith se dit pour sa part heureuse de découvrir ses nouvelles équipières et agréablement surprise par le niveau de l’équipe. Il ne reste plus qu’à espérer que la sauce prenne pour voir le BBB multiplier les victoires.