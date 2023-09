P4B: Anvaing B doit s’accrocher au bon wagon

Dimanche, en déplacement à Hérinnes B, ses joueurs devront réagir s’ils ne veulent pas se faire distancer. "En ce début de saison, on alterne les matchs à notre portée et plus compliqués. J’attends une réaction de mes joueurs car devant, des équipes ont déjà pris pas mal de points. C’est important de s’accrocher à ce Top 5 pour ne pas être distancé. Pour moi, cette série B est plus ouverte que la saison dernière, avec de bonnes équipes capables de jouer les premières places. Et c’est très bien ainsi car chaque week-end, on devra se battre pour prendre des points. Mon groupe est encore plus jeune mais je suis content car on est toujours plus d’une vingtaine à l’entraînement. Mes jeunes ont une marge de progression importante. On vise le tour final mais ce ne sera pas évident de l’atteindre, non pas parce qu’on est moins bons mais surtout parce que les autres équipes sont plus fortes."

Hérinnes dans le bon tempo

Après un début de saison mitigé en P4A, avec une défaite à Obigies B et un nul concédé face à Taintignies B, les joueurs de Sofian Hamdi se sont repris en s’offrant deux succès d’affilée. Au classement, Hérinnes se retrouve sur la troisième marche du podium avec Herseaux B et Mouscron. Un bilan qui satisfait le coach même s’il émet des regrets ! "La défaite à Obigies, c’était de notre faute car on a manqué d’envie. Face à Taintignies, je pense sincèrement qu’on n’a pas été aidé par l’arbitrage sur certaines phases. Malgré tout, on s’est bien repris en prenant six points lors de nos deux derniers matchs. Ce dimanche à St Jean, j’espère qu’on pourra poursuivre sur notre lancée. On y va pour gagner comme on le fait pour tous nos matches. La mentalité est bonne avec un groupe qui fait bloc. On ira là-bas en toute sérénité mais sans excès de confiance parce que St Jean est une équipe solide."

En P4C, on suivra de près la prestation de Wiers B à Hensies B. Actuellement, les protégés de Frank Castelain respirent la forme avec une belle deuxième place au général, à deux unités de Soignies B. Les Wiersiens pourraient profiter d’un faux pas du leader à Horrues pour prendre la tête du classement dimanche soir. On observera également la réaction des A de Vaudignies face à Meslin B, une semaine après avoir concédé une défaite inattendue à Belœil B.