P1: le Pays Blanc déjà mis sous pression

Après deux défaites consécutives, Péruwelz craint un peu plus le déplacement à Jemappes. D’autant plus que le coach Jonathan Krys ne peut compter sur l’ensemble de son groupe. "Je ferai avec les moyens du bord. À charge des présents de me prouver leurs qualités. Nous mangeons notre pain noir mais j’espère quand même ne pas rentrer bredouille de ce déplacement." "Ce sera un bon test, admet Orazio Russo. Nous accueillons Péruwelz au bon moment après trois succès consécutifs qui ont booster notre confiance. Tous les points pris ne seront plus à prendre dans l’optique du sauvetage. C’est pourquoi nous voulons continuer à rester dans le bon wagon."

Gerpinnes se rend à Molenbaix sans stress. Giuseppe Di Maggio peut s’appuyer sur un premier bilan positif. "Sept points sur douze, c’est même magnifique. Maintenant, nous allons voir ce qu’il en est face à un candidat à la montée. J’ai vu jouer Molenbaix en coupe et je l’ai trouvé excellent. C’est très fort. C’est pourquoi tout ce qui sera pris là-bas sera un bonus. On me dit que l’effectif est amoindri. C’est donc peut-être le bon moment de le rencontrer."

Dans l’entité celloise, il ne faut pas compter sur des retours de l’infirmerie cette semaine. Au contraire, Bomolo s’est ajouté à la liste des éclopés. Lebel fera sa première apparition au sein de l’équipe A à la suite de ses bonnes prestations avec les "B" en P4.

"On sait Néchin combatif"

Au final, seul Néchin peut se déplacer à Gosselies avec calme. Car le promu n’aura rien à perdre chez le descendant de D3. La victoire en derby à Molenbaix peut être un exemple à suivre pour les troupes de Philippe Deschryver. De plus, la condition physique semble même plus affûtée comme on a pu le constater face au Pays Blanc. Bref, les Vert et Blanc ne doivent pas s’avouer vaincus d’avance. Mais Steve Pischedda n’entend pas être généreux avec les Frontaliers. "Nous avons repris notre course en avant après le match compliqué contre Tertre. Malheureusement, nous étions trop déforcés pour concurrencer l’adversaire ce jour-là. Mais il faut aussi se méfier des promus. Neufvilles nous a montré qu’il faut compter avec eux. Et Néchin sera du même tonneau. On l’annonce combatif, nanti d’une excellente mentalité. Mais chez nous, nous devons impérativement faire la différence."