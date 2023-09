Notre photo d’archives: quand Estaimbourg jouait l’équilibriste

Son voisin de droite sur le cliché y va de ses souvenirs: "Pat Bondroit dans le rôle de T1 et Sébastien Bésengez (NDLR: aussi capitaine de l’équipe et présent sur la photo avec le brassard) comme adjoint. On avait fini en milieu de classement avec, il me semble, Pablo Franceschetto meilleur buteur de l’équipe", confie Cédric Bargibant. "Pablo comme meilleur artificier, ça, c’est sûr, confirme Sébastien Verdy. C’était la classe, cette équipe, quand même !"

Les dirigeants de l’AC ne pouvaient rester de marbre à notre publication: "Que de souvenirs et de nostalgie !", se contente Steve Roussel. Philippe Bassilière apporte toutes les précisions: "On reconnaît, debout, Rade Mojovic, Vincent Lechantre, Gauthier Gossieaux, Haci Kaplan, Vincent Decorps, Heidi Oudina, Sébastien Bésengez, Guillaume Tiberghien. Et accroupis, Cédric Bargibant, Johann Demuyter, Kévin Thulier, Sébastien Verdy, Pablo Franceschetto, Sébastien Fauvarque et Samir Oudina. Manquent Sheriff N’Gom, Jonathan Dehut et Bernard Tack. Cette saison-là en P1, l’AC avait terminé treizième avec 30 points et s’était maintenu. Par périodes: 8, 10 et 12 points ! Grâce à huit victoires et six nuls ; 29 buts pour, 50 contre. Et Pablo en meilleur buteur avec 10 roses. La plus grosse défaite 9-1 à Fayt (NDLR: ah ouais, quand même) , la plus grosse victoire 4-0 contre Symphorinois. Houdeng avait fini champion ; Frameries, Chapelle et Lessines-Ollignies étaient descendus. On avait été éliminé au premier tour de la Coupe de Belgique par Knokke et en huitièmes de la Coupe du Hainaut à Acren." Quitte à être complet: "En Coupe des Villes Hennuyères, on s’était imposé 2-1 contre Templeuve, mais on avait perdu 0-3 face aux espoirs de Tournai Espoirs et 0-6 contre ceux de Mouscron."

Bref, une bonne saison pour une belle équipe. Ou quand Estaimbourg jouait à… l’équilibriste ! "Un bel équilibre entre technicité et… boucherie", se marre Kevin Thulier. Dans quelle catégorie faut-il placer "Boule" ? "Des buvettes de dingue, évite subtilement celui-ci. Le meilleur club de ma petite carrière."