Le CN Tournai replonge dans le grand bain avec un nouvel entraîneur

Dans une attente impatiente d’un Orient tout neuf, c’est en jonglant entre différents lieux d’entraînement que les poloïstes tournaisiens vont encore passer leur temps. Débauche d’énergie qui n’est pas sans la moindre conséquence, le moral des troupes s’usant inévitablement plus vite ! "Les déplacements tapent plus vite sur le système", confirme François Droulez dont l’équipe fanion continuera à prester en championnat à La Louvière.

Ni bon ni mauvais

C’est justement chez cet adversaire que le CNT entamera la nouvelle saison. Bonne ou mauvaise chose ? "Ni l’un ni l’autre puisqu’il faut de toute façon rencontrer tout le monde. Ce championnat sera difficile pour nous au début avec un rude enchaînement La Louvière, Courtrai, Anvers et Malines, soit que des candidats au Top 5 et donc aux play-off. L’avantage est que l’on verra tout de suite où on en est. On aura une première indication ce samedi. Je ne connais pas la préparation de La Louvière qui a un nouveau coach croate endossant aussi le rôle de directeur sportif ! Ça reste une équipe ambitieuse avec son école des jeunes et ses infrastructures. Un club qui met de bonnes et belles choses en place."

Un adversaire qui se mêlera dès lors à la course aux play-off. Épreuve à laquelle le CNT aimerait se mêler cette saison ! "On l’ambitionnait déjà il y a un an mais on a été court-circuité dans cette envie par l’abandon de certains joueurs sur qui on comptait beaucoup, rappelle"Big"Droulez. La lutte sera féroce car Mouscron s’annonce au-dessus du lot avec son Hongrois et son Australien, Courtrai s’est renforcé, Anvers est toujours au rendez-vous et Malines a recruté un gros renfort venant de l’étranger."

Quant à Tournai: "On a fait venir des Français. C’est moins onéreux, se marre le responsable tournaisien. Ça ne veut pas dire qu’ils sont moins bons. Bien au contraire, ils ont l’avantage que l’acclimatation soit plus rapide. On ne prend pas n’importe qui ! Si on sent qu’ils ne peuvent pas apporter quelque chose, on s’en passe et on fait jouer nos Tournaisiens. Après, on verra le verdict dans l’eau…"

Kubat en meilleur renfort

Les objectifs paraissent clairs au CNT: "Aller en play-off est faisable ! Il y a juste un prétendant en trop si on fait les comptes… Il y aura un déçu, on espère que ce ne sera pas nous. Ce sera en tout cas un beau championnat avec des équipes renforcées ! Et il y a la Coupe de Belgique. Pour une fois, on ne joue pas à Malines au premier tour. Ce sera Ostende, descendu en D2, chez nous ; enfin chez les Loups !"

Au rayon effectif, les Tournaisiens vont devoir se passer de Maël Leseney reparti à Douai et Sandor Hirbek qui arrête, alors que Florent Boulogne a signalé qu’il aurait du mal à concilier boulot, famille, polo. Il fallait du renfort ! Le fait que Justin Kubat soit revenu, en juillet, sur sa décision de s’en aller chez le voisin mouscronnois est un premier renfort de choix. "Pour remplacer dans les buts Nicolas Delaby, on a le retour d’Adrien Roulez qui évoluait chez nous chez les jeunes, mais qui était parti à Mons pour ses études. On a aussi recruté les Français Nathan Chudy de Harnes et Geoffrey Dudzinski de Valenciennes."

On n’est pas au foot…

Club d’où vient aussi Simon Van Coppenael, le nouvel entraîneur du CNT. "Il a la mentalité tournaisienne puisqu’il y a joué par le passé." Et quel profil présente-t-il ? "Vous connaissez Martin Bomba ? Vous voyez Sam Gomez ? Il se situe entre les deux. Il est très exigeant tout en restant cool. Les joueurs sont en tous les cas contents de la qualité de ses séances. Il apporte de nouvelles choses… Mais comme on dit, on verra à l’usage !"

Pressenti au départ pour être un renfort dans l’eau, le nouveau coach pourrait-il endosser un double rôle ? "Non pour la simple et bonne raison qu’il n’a pas pris de licence de joueur. Le polo, ce n’est pas du foot, ça va trop vite, c’est impossible pour un joueur de prendre le temps de diriger ses équipiers. On l’a vu par le passé avec Martin Bomba qui avait essayé mais c’était infructueux !"