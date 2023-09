Finale des play-off: Des matchs à tension qu’aime Corentin Wattier

Et s’il y a bien un joueur qui ne va pas s’encombrer des choses qui entourent la finale, c’est bien Corentin. Privé l’an passé des play-off, à cause de son ancien travail à l’armée, le cordant thieulinois compte bien en profiter à fond cette fois et aller chercher le titre sur le terrain. "Je n’ai pas un goût de trop peu par rapport à l’an passé. C’est pire que cela. C’est carrément un sentiment inachevé. J’ai reçu l’écusson et les félicitations. Je sais que je mérite ce titre et qu’il m’appartient autant qu’aux autres. Mais le fait de ne pas avoir participé à la fin de la course me frustre. La satisfaction pleine, je ne l’aurai eue qu’en participant à la finale. J’espère bien rattraper cela, ce week-end".

Et vu la forme affichée par le Wolfpack depuis le début de la 2e phase de la saison, il part favori à sa propre succession. Mais il aura aussi la pression car le sacre doit lui permettre de sauver quelque peu sa saison. " Mais la pression, on l’a depuis le début de l’année. Tout le monde nous voyait tout gagner et même écraser la concurrence. Ce fut parfois compliqué à gérer. Mais personnellement, j’aime ces rencontres à tension. Les play-off, c’est différent du championnat. On sent que l’adrénaline monte d’un cran car il y a toujours le risque de tout perdre sur une rencontre. Cela me plaît bien.

Pour l’instant, on a très bien démarré. On a directement pris Tourpes au sérieux pour bien se lancer. Contre Kerksken, on a connu une petite frayeur à 4-1 le samedi. Mais on a vite réagi et pris confiance avec le 7-13 là-bas".

C’est désormais Maubeuge qui se dresse face aux Canaris. Les Français, qui renouent avec leur glorieux passé, espèrent bien les priver du doublé. Ils compteront notamment sur un Timmy Joos qui ne semble pas vieillir. "On n’a jamais perdu contre eux en 13 jeux. Mais sur une finale, on doit toujours se méfier. La pression peut donner des ailes à certains ou… les couper ! On part confiant mais on devra tout donner. Ce sera logiquement notre dernière de la saison. On veut s’illustrer, montrer notre meilleur jeu et prendre du plaisir. Ce que je crains chez l’adversaire ? Sa collectivité. Timmy sort du lot. Mais ce sera dangereux s’il parvient à emmener tout le monde dans son sillage. Il faudra voir aussi les conditions de jeu et la forme du jour. Cela décidera si on va livrer aux frappeurs, couper nos balles…" Sur le ballodrome, Corentin retrouvera aussi un ami dans le camp d’en face, Aurélien Bracke. "C’est toujours chouette de retrouver quelqu’un avec qui j’ai partagé de superbes années à Ogy. Mais c’est dangereux d’avoir quelqu’un qui nous connaît par cœur en face. Il sait comment on livre, comment nous mettre en difficulté… Mais ce sera à nous de nous montrer imprévisibles".