D3 ACFF: le bon élève athois face au très bon élève aischois

Il l’est encore plus par le fait que les deux unités perdues jusqu’ici l’ont été chez des Symphorinois pointés par pas mal d’observateurs, avant les trois coups du championnat, comme l’une des équipes qui seraient vite en danger mais qui signent des premières sorties plus que respectables en s’inclinant de toute justesse à Manage et battant Couvin.

Bon élève de la classe, le Pays Vert fera face, ce dimanche, à un de ses deux très bons élèves. Après trois journées disputées, deux équipes ont ainsi réalisé le sans-faute, Onhaye – qui a signé un carton 0-4 à Schaerbeek ce mercredi ! – et Aische, qui va se déplacer au stade des Géants ce week-end. Un neuf sur neuf pour les Aischois dont les statistiques interpellent néanmoins: quatre goals marqués contre un seul encaissé, que des succès étriqués, 1-2 à Tamines, 1-0 contre Perwez et 0-1 à Arquet, là où le cours de la partie aurait dû faciliter les choses, et pourtant… En supériorité numérique durant 88 minutes après l’exclusion d’un défenseur local pour un tacle jugé dangereux, Aische n’est jamais parvenu à hausser le tempo. "On a été dégueulasse !", glissait le staff d’une équipe qui n’aura émergé que dans les arrêts de jeu, sur un goal du rentrant Beersaerts. Avant cela, face à un promu, le coleader actuel a peiné, souffrant de la sortie sur blessure de Gécé, son si précieux milieu de terrain. Il a même dû confier sa destinée à son gardien belgo-portugais, Lucas Alves Monteiro, arrivé cet été qui a pris le pas depuis les deux derniers matches sur Noah Broos, titularisé lors de la journée d’ouverture à Tamines. "Cette solidité défensive est un des atouts d’Aische mais pour le moment, avouons qu’on n’a vraiment pas grand-chose à lui envier", signale très justement Pascal Verriest.

Retour de Mangunza

Un but, c’est en effet le maigre quota également encaissé par des Athois qui, en se reposant sur un quatuor offensif qui se trouve de mieux en mieux, est plus prolifique devant le goal adverse. Entouré de Quentin Hospied, Sacha Cortvrint et Jason Vandeville, un Yorrick Fosso, double buteur à Monceau, répond à la perfection à l’attente, remplaçant numériquement un Brian Mangunza parti à… Aische et sur qui l’attaque athoise reposait la saison passée. L’ex-Paysverdien n’a pas encore marqué pour ses nouvelles couleurs lors de ce championnat. Chacun, du côté local, le poussera à poursuivre sur cette lancée une semaine de plus ! Assurément, il aura droit à la surveillance de la paire Dubois-Druart.

Elle sera reconduite, comme le reste du noyau vainqueur à Monceau même si la sélection devait être confirmée ce vendredi soir. "Charlo pourrait revenir dans le groupe", note un coach qui est donc susceptible de reprendre un second gardien. Seront repris Biévez, Leleu, Dubois, Druart, Herbecq, Nzuzi, Vandeville, Fosso, Vallera, Hospied, Cortvrint, Bonnier, Delaunoit, Dekampener et Bonnier. Pour rappel, Mundine, Selman, Valenti, Revercez et Romont sont blessés.