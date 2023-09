D2 ACFF: pour Tournai, Verviers, ça sent le piège à plein nez!

Gianni, une note sur dix pour Tournai après trois matches ?

Cinq ! Vu notre bilan mitigé: une défaite, un nul et une victoire… Quatre points obtenus sur neuf, ce n’est même pas la moyenne, on aurait dû récolter un peu plus. Paradoxalement, le match qui me laisse le plus de regrets, c’est celui contre Rochefort vu les grosses occasions créées et le penalty loupé en fin de partie alors qu’à Jette, on n’a pas été spécialement dangereux.

Vu votre expérience en D2 amateurs avec pas moins de 73 matches joués, le club a-t-il les moyens de se sauver puis de bien figurer dans sa nouvelle série ?

Je pense qu’on peut se sauver même si ce sera compliqué parce que la série comporte quelques très belles cylindrées mais les trois premiers matches ont montré qu’on pouvait finalement rivaliser avec n’importe qui. Visons ainsi le maintien et puis on verra. Il est d’ailleurs beaucoup trop tôt pour savoir ce que notre groupe peut faire. Je connais beaucoup d’équipes de la série mais il y a quand même pas mal de nouveaux venus qui ont un sacré niveau.

Combien de temps la période d’adaptation prendra-t-elle encore ?

Une dizaine de matches ! On pourra vraiment juger notre véritable potentiel à la fin de la première tranche. À ce moment-là, on saura pour quoi on se battra: le maintien simple ou davantage.

Qu’est-ce qui pourrait vous manquer pour vous y inscrire dans la durée ?

Au niveau du club, les conditions sont bonnes. Pour évoluer, il nous faudrait un effectif plus large. Quand je vois que Mons a gagné mercredi à la REAL grâce à un remplaçant (NDLR: monté au jeu à la 77e, il n’a fallu que huit minutes à Lefranc pour offrir la victoire à ses couleurs). c’est peut-être là que ça peut coincer… Il nous manque très clairement un ou deux gars d’expérience.

Au niveau personnel par contre, c’est le bulletin parfait: 100% de temps de jeu, signe d’une adaptation rapide…

Le fait d’aligner les matches complets m’apporte énormément, surtout dans ce rôle compliqué qui est le mien: quand on pistonne, il faut attaquer et défendre beaucoup ; ce n’est pas la même chose qu’au back. Je voudrais améliorer mes stats en termes de buts et passes décisives. Physiquement, après quelques pépins physiques vécus en préparation, je ne suis pas encore au top, vous savez !

Peut-on affirmer que vous avez rejoint Tournai grâce à et pour Luigi Nasca ?

Par lui, oui ; pour lui, un peu mais il y a également le projet que l’on m’a proposé, le beau stade et la ville. Ça m’a aussi permis de me rapprocher de mon domicile. Cinq ans avec Luigi Nasca, cela compte ! Je m’entends bien avec sur et hors du terrain, il n’a plus rien à prouver dans la série, il va être précieux pour nous aider à atteindre les objectifs.

Passons à la rencontre qui nous occupe: il fera chaud demain, la route sera longue. On ne va pas dire qu’un traquenard vous attend mais presque…

Même en mettant la chaleur de côté, ça va être une rencontre fort compliquée. Après deux heures et demie de bus, les jambes ne sont plus tout à fait les mêmes sans compter que l’on est quasiment parti une journée. Face à un adversaire qui s’annonce robuste, ça ne sera pas facile.

Vous avez également intérêt à vous méfier du dernier quart d’heure: en treize minutes, Verviers a marqué quatre fois à l’Union Saint-Gilloise B ! C’est dire si mentalement, vos adversaires sont au top…

Ce qu’ils ont fait à l’Union est tout bonnement incroyable ! Cela prouve aussi que nos adversaires sont physiquement et mentalement très bien en ce moment… On va devoir batailler sec, jouer le coup à fond en ne lâchant rien.

Gare aussi à Ali Yilmaz, un des attaquants qui a marqué deux fois, et qui a provoqué un penalty pour son premier match complet…

Il connaît bien la série pour l’avoir fréquentée longtemps avec Hamoir. Il faudra le surveiller de près ! Imaginez que le week-end dernier, Verviers a inscrit cinq buts après en avoir marqué deux dans les deux premières rencontres de la saison.

Pensez-vous que Guillaume Robail pourrait constituer le chaînon manquant entre le milieu du jeu et l’attaque ?

J’en suis persuadé. On a vu lors des deux premiers matches qu’un lien entre milieu et attaque nous faisait défaut. Par contre samedi dernier, on s’est créé énormément de possibilités avec Guillaume touchant beaucoup de ballons et inscrivant un but. Il va indéniablement pouvoir apporter beaucoup. Reste à en profiter parce qu’on aurait dû inscrire quatre goals en première période face à Hamoir. Une simple question de réglages et de confiance ! Ça va venir…