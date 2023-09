D2 ACFF: Favori ou pas en face, la Real veut imposer son style de jeu

L’objectif reste d’accrocher une bonne colonne de gauche, voire un peu mieux. Et vu la qualité de jeu affichée en ce début de saison, avec un début de calendrier pourtant des plus compliqués, on se dit que c’est clairement jouable. D’autant que les Camomilles ont un style de jeu bien à elles. Et peu importe l’adversaire en face, elles comptent bien l’imposer. Mons en a fait la connaissance durant une demi-heure de très haut niveau mercredi soir. " Même si notre groupe est assez jeune, il a du caractère. Il n’a pas eu peur de mettre le pied sur le ballon pour faire courir l’adversaire. On savait qu’il n’aimait pas vraiment cela.

Puis, on joue avec nos qualités. On a un milieu assez virevoltant et créatif (NDLR: et à la technique, il faut coupler les trois poumons d’Hammond et la puissance physique de Barry alors que Garcia Dominguez a passé un cap dans le travail collectif depuis la saison passée). On a aussi des attaquants qui aiment le jeu mais qui travaillent pour le bien du groupe. Vu tout cela, on ne va pas commencer à jouer contre-nature. On ne mettra jamais un bloc bas dégueulasse, juste dans l’espoir de tout fermer. Ce n’est pas dans l’ADN de l’effectif, du staff et même du club".

Et avec le 4 sur 9 initial, qui aurait pu (voire dû) se transformer en 7, la méthode semble porter ses fruits.