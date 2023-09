À la lecture du classement, l’occasion paraît belle face à Tamines, qui renseigne trois défaites en autant de matchs. Mais pas question pour Jérémy Descarpentries de prendre ce rendez-vous de haut, bien au contraire. Le coach de Belœil se méfie très fort de l’eau qui dort. "Tamines est comme nous une équipe en reconstruction. Très peu de joueurs de la saison dernière sont restés. Ce club a noué un partenariat récemment avec l’Olympic de Charleroi et possède donc quelques joueurs très techniques et de bon niveau. J’en connais plusieurs. Tamines a le potentiel pour terminer dans le Top 5 et ne cache d’ailleurs pas ses ambitions de grimper les échelons. J’espère simplement que nos adversaires ne vont pas se réveiller contre nous."

Quoi qu’il en soit, Belœil est parvenu à engranger trois unités en déplacement le week-end dernier et Jérémy Descarpentries a pu constater que son équipe passait un cap chaque semaine. "Que ce soit tactiquement, physiquement et techniquement, le groupe progresse. La victoire amène de la confiance. Maintenant, tout n’est pas encore parfait et nous devons régler des détails sur les principes de jeu."

Jérémy ne doutait pas du potentiel de son groupe. Encore fallait-il créer une osmose. A ce niveau, ce serait un peu: Belœil et Tamines, même combat. "Encore une fois, Tamines peut tabler sur de bons joueurs mais le plus difficile, c’est de faire prendre la mayonnaise. Prenez par exemple une formation de notre série comme Onhaye. Depuis plusieurs saisons, elle peut s’appuyer sur une ossature identique. Chaque année, le groupe est amélioré mais globalement, l’effectif se connaît. Forcément, ça fait toute la différence. Vous gagnez du temps. Une fois que Tamines sera armé collectivement, ça risque de faire mal aux adversaires", assure le coach de la RUS.

"Pas les mêmes objectifs"

À Belœil et à Tamines, il s’agit de reconstruire, sauf que les ambitions ne sont pas tout à fait identiques. "Tamines a le projet de rejoindre au moins la Nationale 1 d’ici quelques années, tandis qu’à Belœil, l’objectif prioritaire reste le maintien en D3", précise le T1 de Belœil.

Au niveau de l’effectif, Ryelandt est suspendu. Jérémy Descarpentries attendait encore la séance de ce vendredi soir pour peaufiner son groupe. Il choisira parmi Okombi, Kaiser, Dione, Gassama, Flamant G., Baelongandi, Hassaini, Flamant J., Dubois, Jephte, Flammia, Mukala, Milongi, Kragbé, El Ouahab, Limbourg et Kimbaloula.