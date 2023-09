Autant de qualités à l'Estudiantes, il y avait longtemps

Deux victoires en autant de matches, le début de la saison est parfait pour les Tournaisiens qui, outre les résultats, y mettent la manière. À Hubo, menés, ils ont inversé la tendance grâce à leur belle force de frappe offensive. Contre Gand, la semaine d’après, ils ont déjoué le piège d’un adversaire déjà battu en phase de préparation. Aucunement, les hommes de Romain Poix ne sont tombés dans la facilité, réussissant même une entame de match de feu, asphyxiant un Don Bosco qui ne savait plus où donner de la tête durant une première période juste géniale de la part des locaux. "J’ai rarement vu ça, avouait même l’entraîneur de l’Estu avant de recadrer les événements. On a gagné une belle deuxième victoire en offrant à notre public une superbe mi-temps mais c’est dans la continuité de ce qu’on fait depuis les play-down de la saison dernière. À Hubo, on avait manqué de rigueur défensive. Et contre Gand, on a rectifié ça (NDLR: 22 buts encaissés contre 34 sept jours plus tôt) tout en restant efficace en phase offensive (36 buts à la fin des deux matches) . On est bien mais on peut mieux en signant une seconde partie match avec encore plus de qualité."