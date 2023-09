Tourpes a une dernière carte à jouer !

S’il n’y a rien de catastrophique, personne n’aurait craché sur deux points de boni avant d’attaquer la dernière journée. "C’est dommage, mais nous avons encore notre sort en mains, ce qui est le plus important, poursuit Francy Maes. Pour l’emporter, il faudra enfin parvenir à battre Montignies et nous espérons que cela se fera sur notre terrain. Espérons que le public répondra présent pour galvaniser nos jeunes troupes ! "

Meslin en finale, fin de parcours pour Celles

En R2, les Cellois ont ponctué leur tour final de la plus belles des façons. Face à leurs supporters, les "Rouge & Bleu" ont atomisé Montignies et Mont-Gauthier 7-1 et 7-0. Malheureusement, ces deux victoires ne changent rien, puisque c’est Montignies qui termine premier. "Les joueurs ne se sont troués qu’à une seule reprise et cela leur coûte le titre, déclare Yves Willaert. Le manque de concurrence n’aura pas joué en notre faveur. Quand vous terminez la phase classique avec plus de dix points d’avance, vous n’êtes pas idéalement préparés à jouer un tour final. " Malgré cela, l’homme fort du club tient à féliciter ses troupes. "Ce groupe est une aubaine pour nous. La mentalité et la fidélité des joueurs sont exemplaires ! En deux ans, ils ont remporté le titre national et le titre de l’Entité, nous n’allons donc pas faire la fine bouche."

Un étage plus bas, les "Bleus" de Meslin sont sortis vainqueurs de leur poule. S’ils ont courbé l’échine contre Montignies à deux reprises, les Meslinois ont chaque fois le dessus sur Biesmerée. Les voilà donc qualifiés pour la finale, qui les opposera à Leval le week-end prochain (aller-retour). "Une équipe que nous ne connaissons pas, avance M.Platiaux, le secrétaire. Nous serons privés de D. François samedi et d’Arthur Baillez le lendemain. Ils seront remplacés par JL Plaitin et Antoine Fontaine et nous espérons évidemment. Notre saison est déjà plus que réussie et ce sera fantastique de remporter ce titre national !"

Notons, pour être le plus complet possible sur les divisions inférieurs, les montées de Rebaix et de Willaupuis en Régionale 1.