P3A: la Montkainoise est prête pour son derby au Varenne

Le coach kainois se rendra ce dimanche au Stade Varenne avec l’envie d’aller chercher le quatrième succès de la saison. "On sait que cette équipe tourne bien avec ses jeunes qui s’entraînent assez régulièrement avec le groupe de nationale et apportent de la fraîcheur à cette P3 qui a bien entamé la saison. Sur une grande pelouse, mon groupe va devoir s’adapter. La bonne nouvelle, c’est que je récupère trois des cinq vacanciers absents lors du week-end dernier. Après un gros calendrier pour commencer la saison, on peut évidemment savourer notre bilan très positif mais le championnat est encore très long et on sent chaque semaine que les adversaires nous attendent de pied ferme. Avec les 18 joueurs à l’entraînement ce mardi, je n’ai aucune raison de me plaindre pour le moment."

P3B: les Meslinois veulent rester invaincus

En série B, Meslin fait partie des équipes qui n’ont pas encore connu la défaite cette année-ci. Comme la saison dernière, les troupes de Jonathan Labie commencent le championnat par un six sur douze mais cette fois, les Athois ont partagé l’enjeu à trois reprises avant de décrocher leur première victoire… C’était face à Espanola ! Le T2 Denis Van Schandevyl parle d’un bilan mitigé pour une équipe qui pouvait certainement espérer mieux après une bonne préparation estivale. "Je crois que le groupe s’est cru trop vite trop beau et nous sommes très rapidement retombés sur nos pieds contre Honnelles où nous avons sans doute pris trop de facilités puis contre Obourg, la Ducasse d’Ath ne pouvant pas vraiment nous servir d’excuse. Il y a deux semaines, c’est dès lors Cuesmes qui nous a surpris alors qu’on avait bien commencé ce match. Mais nous avons péché au niveau physique et à force de laisser les Montois approcher de notre rectangle, on a logiquement concédé le nul."

La victoire du week-end passé pourrait bien servir de déclic et permettre ainsi aux Meslinois d’entamer une belle série. "On avait mis nos joueurs devant leurs responsabilités. Ces trois points permettent d’éviter qu’un trou bien trop important se crée par rapport aux équipes qui se situent tout en haut de classement. Évidemment, nous devrons confirmer dès ce week-end contre Lens, lanterne rouge actuellement, sans nous croire trop beaux et en espérant qu’on puisse, comme l’an passé à pareille époque, entamer notre remontée au classement", conclut Denis Van Schandevyl, dont l’équipe est septième.