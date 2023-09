P2A: Mouscron-Estaimbourg avec un étrange parfum flottant au Canonnier

Albert, aurez-vous un pincement au cœur en vous asseyant sur le banc dimanche ?

Franchement, je ne sais pas le dire au moment où je vous parle. J’ai vécu les dernières heures au Canonnier avec l’Excel et sa faillite. Quand j’ai accepté le défi proposé avec Julian, je n’ai pas pensé au stade, ce n’était pas le plus important. Je pense que dimanche, mon cœur battra malgré tout plus vite. Je me reverrai sur le banc comme il y a 2 ans. Ça fera quelque chose.

Surtout que 22 ans de formation au Futurosport et une pige en D1B avec José Jeunechamps en D1B, ça ne s’oublie pas…

J’ai joué à Roubaix et je suis originaire de Wattrelos mais j’ai toujours eu Mouscron en moi, dans la peau, c’est mon club de cœur. Après les deux faillites, j’aurais pu rebondir dans un club d’élite de la région, mais ce n’était pas un but ! Quand je suis arrivé en Belgique, j’ai débuté à Herseaux. Même si j’ai dû partir, les rythmes scolaires ayant changé, je suis vite revenu.

Vous avez tout connu à Mouscron: de la D1 à la provinciale ! Quel regard rétrospectif portez-vous sur cette épopée ?

La première montée de l’Excel, je l’ai vécue de l’extérieur même si je connaissais Steve et Giovanni (NDLR: Dugardein et Seynhaeve). Par contre, les deux faillites, j’y étais ! Le chemin sera long pour remonter la pente. Je crois qu’il ne faut pas viser trop haut, surtout si c’est pour commettre les mêmes erreurs. Le capitaine du navire doit être local ! Le meilleur exemple est Charleroi. Si on peut atteindre la D3 ou la D1 amateurs avant de peut-être viser la N1, c’est parfait. C’est pour cet ancrage local qu’on fait revenir des anciens joueurs. Les gens pensent que c’est pour l’argent, c’est faux ! Ils viennent pour mouiller le maillot et apporter leur pierre au nouvel édifice. Ouali m’a dit: je dois rendre à mon premier club pro tout ce qu’il m’a donné. On veut rebâtir avec nos jeunes aussi, ça fera revenir les gens au stade.

Votre meilleur et pire souvenir dans ce stade du Canonnier ?

La première fois que je me suis assis sur le banc avec José Jeunechamps. Le dernier match contre Westerlo, qui ne nous avait pas loupés (2-6).

Combien de joueurs avez-vous formés dans les deux équipes qui vont s’affronter dimanche ?

Pas facile comme question: chez nous, Hinnekens, Huys, Vroman, Koçur, Mawait, Seignez, Glorieux, Brouillard, El Housni sans compter les Facon, Huyghebaert, Ouali, Decaluwé, Quique et Goens que j’ai eus à l’école des sports. Et à Estaimbourg, Dekoster, Dubrulle, Clément, Morel, alors que j’ai croisé le coach Corentin Douterlungne !

Un petit débriefing de la défaite à Herseaux ?

Elle est… méritée ! Nos voisins étaient plus présents dans les duels, plus expérimentés. On vient de P3, ne l’oublions pas même si on nous a présentés comme une armada !

L’analyse du début de saison ?

On espérait bien démarrer. 9 sur 12, ce n’est pas mal surtout que nous n’avons pas encore retrouvé le niveau de l’an dernier. Juste un peu d’huile pour lier la mayonnaise !

Quand on voit le classement, on se dit que le titre échappera difficilement à un club mouscronnois ou très voisin même s’il est tôt pour l’affirmer…

Je découvre cette belle série de P2, et je ne la connais pas encore assez ! J’ai bien aimé la REAL mais les échos me disent qu’Estaimbourg est puissant (NDLR: euh, qui débarque au Canonnier au fait ?).

Jouer au Canonnier, est-ce vraiment un avantage vu vos aptitudes au Futuro ?

L’ambiance qu’il y aura pourrait en déstabiliser plus d’un mais dans quel camp ? Chaque équipe est prête mais le sont-elles pour le Canonnier ? On verra ! Ce sera un match test pour voir si on peut y revenir par la suite… Si c’est le cas, il faudra que l’on réalise une bonne prestation !