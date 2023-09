P1 flandrienne: Avantage moral pour Dottignies avant le derby contre Moen?

Samedi, les deux coachs s’attendent à un match qu’ils qualifient "de piège". Greg Vandenbulcke se méfie d’une équipe qu’il a vue à deux reprises. "On a entendu beaucoup de choses sur Dottignies ces dernières semaines. Ils ont perdu quasiment l’ensemble de leur groupe. Mais quand j’ai été les voir, j’ai trouvé qu’ils avaient des qualités. Offensivement, c’est très technique. Si on les laisse jouer, on sera en difficulté. Ils savent faire la différence ou aller chercher de bonnes fautes. J’ai aussi trouvé que c’était bien organisé. C’est un duel dont je me méfie. Mais même si on devait revenir avec un mauvais résultat, il n’y aurait rien de dramatique. Nos six premiers matchs sont compliqués. On doit juste continuer à bosser ".

Pascal De Vreese espère bien sûr poursuivre sur sa lancée. Mais il sait que ce sera compliqué face à un "Moen qui n’est pas à sa place avec zéro point. Je suis allé les voir contre le White Star Lauwe, une équipe qui nous avait battus (5-1) sans qu’on ne puisse rien dire. Mais Moen leur a vraiment mis la misère malgré sa défaite imméritée. On ne parvient pas à mettre en difficultés un tel adversaire si on n’a aucune qualité. Il y a beaucoup de volonté et de combativité. Je me méfie de ce groupe qui a besoin de points. Toutefois, on n’a rien à perdre. On va donner le maximum pour prendre quelque chose. L’important sera de prendre un bon départ comme la semaine dernière. Quand on mène, c’est toujours plus facile".