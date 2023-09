La force tranquille du VC Lessines-Flobecq

Un duo sur lequel le groupe comptera beaucoup ! "La première remplacera au poste de libero Amélie Vancrombrughe qui rejoint notre P1 et la deuxième sera une de nos valeurs sûres au centre. On pourra aussi compter sur Laurine Sterckx, ancienne de la maison qui reprend du service et qui sera le parfait binôme de Janet Gondry à la distribution. Je crois que l’on est bien armés pour faire à nouveau un bon résultat en championnat et qui sait, cette fois atteindre la finale de la Coupe du Hainaut qu’on a loupée de peu l’année passée. Le problème, c’est qu’il est plus que probable qu’au stade de la demi-finale, on retrouve Masnuy, le vainqueur de la finale de mai dernier et champion sortant. On les a d’ailleurs jouées en tournoi et je ne peux qu’être satisfait du comportement de l’équipe puisque malgré l’absence de Jennifer Vigis, l’équipe alignée ce jour-là menait deux sets à un face à leur meilleur six avant que j’effectue quelques changements pour que tout le monde ait l’occasion de jouer. Même si on a fini par perdre au tie-break, cela me semble bien parti ! Attention, il ne faut pas se leurrer. Il y aura dans la série cette année encore des adversaires tout aussi coriaces. Je suis convaincu que Basècles, par exemple, va jouer le haut de tableau. On va tout d’abord tenter de bien négocier notre premier match à Binche."