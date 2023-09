Foot féminin: à la REAL, la P1 grimace mais la P3 sourit

Quatre blessées et trois absences expliquent la raison de ce déplacement que les Acrenoises n’ont pas effectué dimanche passé. Elles n’étaient ainsi que huit à pouvoir se rendre à la RAAL, favori tout désigné. Un épouvantail qui fait peur et qui est contraint à ne pas se produire depuis le début de la saison. Déjà confronté au forfait de Manage lors de la journée d’ouverture, puis à celui d’Acren ce dernier week-end, il sait déjà qu’il ne montera pas encore sur le terrain ce samedi, Baudour ayant à son tour déclaré ponctuellement forfait. On n’ira pas jusqu’au fond de notre pensée mais on n’en pense pas moins…

En attendant, au classement, vainqueur 12-0 de Baudour, le Stade Mouscronnois est en tête avec le maximum d’unités, en compagnie de Gosselies et de Herseaux qui a battu Hensies 4-2 à la maison. Samedi, les Herseautoises voudront confirmer à Havinnes, alors que les Hurlues iront à Hensies. Les Acrenoises sont au repos forcé, forfait général de Manage oblige.

Avec l’aide des U14

Si, pour la P1 de la REAL, il y a eu un petit coup de moins bien, pour sa P3, tout va bien sur le plan comptable avec un quatrième succès en autant de matches: 7-0 face au Risquons-Tout ! "Même si on doit faire face à des blessures de longue durée, la saison de trois de nos filles, touchées au genou, étant déjà terminée, ça va bien car on s’accroche, signale Stijn Terache. On a et on aura plus de mal que la saison passée mais on jouera les premiers rôles avec une équipe B de Mouscron qui survolera les débats comme la RAAL B la saison passée et un Velaines qui s’est renforcé et va sûrement se battre pour le Top 5. Attention à Quaregnon qui, avec un calendrier difficile jusqu’ici, affiche une belle équipe. Elouges a sorti des résultats."

Comme Acren ! " Le week-end passé, on a bien géré face au Risquons-Tout. On verra la suite ! Les gros matchs ne font qu’arriver et on pourra se situer. On espère retrouver des filles blessées de courte durée d’ici là. Le noyau est restreint mais on est épaulé par les U14 qui sortent de grosses prestations et prennent ainsi de l’expérience également."

Acren B reçoit Escanaffles ce samedi à 19 h. "Si le début de saison au niveau comptable est bon, c’est un peu les Legos au niveau du jeu pour pallier les différentes absences. Mais on compense par un solide mental. On sait qu’on est attendu mais j’ai dit au groupe que je ne lui en voudrais pas si on venait à craquer tant que tout le monde se donne à fond sur le terrain."

Ce samedi à 15 h, Mouscron B, tout récent vainqueur 4-6 à Quaregnon, recevra Quévy. Velaines, auteur d’un nul 2-2 à Néchin, en fera de même avec Quaregnon. Néchin ira à Hornu. Le Risquons-Tout recevra Écaussinnes B. Obigies, qui a partagé 5-5 face à Baudour B, se déplacera, pour sa part, à Enghien à 17 h.

En P2A, Wez a bien entamé la saison en battant le Pays Vert B 1-4. Place à Chapelle ce dimanche. Pour les Athoises, ce sera Lens. Un revers pour Biévène face à La Louvière B sur le score de 3-5. L’Excel se reprendra-t-il à Soignies dès samedi ? Les Templeuvoises ont partagé 1-1 contre Anderlues et iront à Hyon dimanche. Au classement, avec leurs quatre unités, les Sportingwomen se retrouvent en tête devant un peloton d’équipes présentant trois points. La hiérarchie n’est pas encore établie !