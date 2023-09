Coupe de Belgique: il y aura, au minimum, un éliminé

Frasnes – BA Leuze (ven. 21 h 30)

Entre équipes prestant en N3A, si on se réfère au classement, Frasnes devrait pouvoir se qualifier pour le tour suivant. Mieux en jambes en ce début de campagne avec deux victoires en autant de matches, les Olympiens de Gabi Ouanane évolueront qui plus est à la maison. En face d’eux, le Bon Air leuzois reste sur deux défaites face à des adversaires anderlechtois: 2-4 contre Fun et 4-6 face à United ! Pour ce derby, aura-t-il les capacités à venir disputer la qualification à une équipe qui semble déjà bien rodée ? Le derby vaudra en tous les cas le mérite de s’y intéresser de près. À noter que les voisins se retrouveront à la fin du mois d’octobre en championnat, le 27.

Futsal Leuze – Flénu (ven. 21 h 30)

Pour l’autre club de Leuze, la découverte de la N3 est assez difficile. Au revers initial (2-11) subi face à Frasnes, s’en est suivi un forfait à Forest, il y a sept jours ! La Coupe servira-t-elle à relancer le Futsal ? Face à lui se présentera une équipe de Flénu qui n’a pas non plus débloqué son compteur en championnat: 4-2 à Ares United Bruxelles et 1-6 contre Peterbos Anderlecht ! Y a-t-il un coup à jouer ?

Inter Huy – Brunehaut (ven. 21 h 15)

Enfin, très long déplacement en perspective pour la N2 de Brunehaut qui se rend à Huy, une équipe évoluant en N3C. Un adversaire qui est en forme, en attestent ses deux succès convaincants en championnat. Promu, Brunehaut se familiarise, lui, avec sa division avec deux partages arrachés en autant de rencontres disputées.