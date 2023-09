Un bon match de référence pour Thumaide B

Stefen Ashman avait le sourire après la victoire de son équipe sur Anvaing B, un cador de la série. Grâce à ce succès, Thumaide fait partie des équipes toujours invaincues en ce début de saison au même titre que Velaines B et Molenbaix B, les leaders. "En première, c’était assez partagé même si la possession était plutôt du côté d’Anvaing. On a réussi à ouvrir la marque peu avant la demi-heure avant de subir la pression. Je dois dire qu’on était content de voir arriver la mi-temps pour récupérer. En seconde période, on a continué à bien s’organiser en faisant attention à leurs longs ballons. Notre 2e but inscrit à un quart d’heure de la fin leur a mis un coup au moral. C’était un gros match de toute l’équipe. On a mis de l’envie et du caractère pour tenir. C’est vraiment une victoire de référence face à cette formation qui jouera les premiers rôles".