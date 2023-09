Thieulain en recours contre la suspension de Nicolas Becq

Sur le premier point, l’avocat frasnois rappelle que "la sanction devait être envoyée par recommandé. Là, le club n’a reçu qu’un mail. On est donc en train de contester une suspension qui n’existe pas vraiment". Pour le conseil, la présence de Nicolas Becq samedi ne souffre d’aucune contestation. "Notre recours a été envoyé ce mercredi par recommandé. Le règlement stipule que ce recours suspend la mise en application de la sanction".

Ces deux points auraient pu suffire. Mais il y a également des points sur le fond qui font dire à l’homme de justice que la suspension est caduque. Il met notamment en avant un certain amateurisme. "Les gants sont pesés avec des balances de cuisine dont on connaît la précision… On parle ici d’un gramme qui change tout. Si le gant faisait 185 grammes, Nicolas n’aurait qu’une amende. Comme la balance n’est pas étalonnée, rien ne prouve légalement que le gant faisait bien 186 grammes. Et la réflexion serait finalement la même si le gant était plus lourd. Il n’y a aucune légalité dans la pesée car rien n’est repris dans le ROI concernant les balances". Des contradictions dans le même règlement tournent aussi en faveur des Canaris. "On y parle d’une suspension pour une journée de championnat. Mais on est ici dans la phase de play-off. La Fédération fait bien la distinction dans ces documents officiels. Un moment, c’est un manque de professionnalisme…"

Du côté des champions de Belgique, on ne conteste pas spécialement la sanction mais plutôt les errances dans la façon dont ils ont été prévenus et sur le côté réglementaire de la mise en application. "Tout ce qu’on aimerait, c’est que la Fédé nous dise clairement que Nicolas peut jouer samedi. Cela atténuerait toutes les tensions qu’ils pourraient y avoir autour de la lutte. Mais ils ont refusé la rencontre qu’on a proposée… Heureusement, on a été rassuré par un contact avec le président de Maubeuge qui veut juste que ce soit une belle fête samedi", détaille Rudy Rémy.

Cela pourrait être finalement une tempête dans un verre d’eau. Mais ce sont des palabres dont la balle pelote se serait bien passée…