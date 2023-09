Razzia mouscronnoise sur le TUM

Ce tournoi a clos le calendrier des compétitions organisées par le TUM en 2023. "Dom" se réjouit de pouvoir en tirer un bilan positif. "Notre tournoi de début de saison avait bien marché, et le Messieurs 1 que nous avons organisé en juin avait carrément connu un succès exceptionnel. En ce qui concerne la semaine écoulée, 156 inscrits, c’est un bon chiffre, même si ce sont surtout les tableaux de simples messieurs qui ont bien fonctionné."

Rayon résultats, les joueurs des deux clubs de Mouscron se sont particulièrement mis en évidence. Hormis le rôle de trouble-fête assumé par les Flandriens Thomas Vulliez et Alain Vinckier, toutes les catégories masculines sont revenues à des joueurs affiliés soit au TUM, soit au TCM. Julian Denys s’est par exemple adjugé le Messieurs 2 en battant Vincent Reynaert en finale. Mais la famille Reynaert a pu se consoler grâce à la victoire du petit frère, Maxime, dans la catégorie du dessous, aux dépens du joueur local Louis Amelynck. "Je ne suis classé que C15.3, mais ma récente victoire à Dottignies m’a permis d’obtenir un passeport m’ouvrant les portes du Messieurs 3," explique le finaliste malheureux, qui travaille au club-house du TUM et a également épaulé Dominique Seynhaeve à la table de juge-arbitrage. "C’était une grosse semaine et en finale, j’étais un peu rincé ! Mais c’était une bonne première expérience que d’organiser le tournoi conjointement avec Dominique, quelques mois seulement après avoir obtenu mon diplôme."

Doublé pour un ancien poloïste

Autre joueur particulièrement en vue sur les terrains du TUM, Nolan Buyssens a fait coup double, remportant le Messieurs 5 et le Messieurs 6. "Je me suis mis au tennis il y a deux ans. Mon sport No 1, c’est le water-polo, mais mes obligations professionnelles ont fait que j’ai dû quitter les bassins. Je suis venu au tennis via des connaissances et ce sport me réussit apparemment plutôt bien. On verra si ça continue l’an prochain, probablement dans la catégorie supérieure."

Chez les dames, un peu plus de diversité, même si Margaux Odvart a tenu à offrir un titre au TUM, remportant le Dames 4. Les Mouscronnois sont en forme, et ça tombe bien: actuellement, le voisin du TC organise le tout dernier tournoi de la saison dans la région.

Avec un palmarès à nouveau presque 100% hurlu ? Réponse attendue dans quelques jours.