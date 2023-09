L’envie de gagner n’a pas quitté Kathy Wambé

Une vingtaine d’années la sépare des titres de MVP du championnat de Belgique obtenus en 2001 et 2002 et pourtant, elle n’a rien perdu de la grinta qui la fit remporter des titres en Belgique et en Italie, ainsi que de belles places d’honneur (6e et 7e) avec les Cats dans deux championnats d’Europe. Tout naturellement, c’est avec d’anciennes partenaires, à quelques kilomètres de chez elle, que Kathy Wambé a retrouvé le plaisir de jouer. "Au printemps dernier, j’ai rejoint à la salle des filles que j’avais côtoyées à Brunehaut lors de ma dernière expérience de joueuse. Au départ, c’était uniquement pour le fun, pour me remettre en forme, sans savoir réellement dans quoi je voulais me lancer", se souvient-elle. En 2018, Kathy avait rangé ses baskets sur un énième titre, qui amenait le BBB en P1. "Je suis ensuite restée cinq ans sans jouer donc je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais finalement, les jambes ont suivi la tête et le cœur, qui en voulaient encore. Je savais également où je mettais les pieds puisque je connaissais une partie de l’effectif. Je savais l’équipe compétitive, sinon je ne serais pas venue, car j’entretiens encore un minimum d’ambition. Nos premiers résultats, même en mon absence d’ailleurs, confirment qu’il faudra compter avec le BBC Leuze cette saison."