Fumée blanche à Harchies Bernissart !

Depuis le début de saison, les échos étaient positifs par rapport au football proposé mais la récompense tardait à venir. Chose faite depuis ce week-end avec les cinq buts enfilés à Ere: " La première victoire fait toujours très plaisir, reconnaît le président Marick Leveque. On aurait déjà dû en obtenir une contre le Pays Blanc. À Luingne, on fait un bon match et si on était revenu avec le nul, ça n’aurait pas été un scandale". Malgré l’avalanche du week-end, les maux sont vite ciblés: " On se procure beaucoup d’occasions mais il faut les mettre au fond. En première période dimanche, on peut déjà mener 3 ou 4-0. Je n’étais pas spécialement inquiet parce qu’on n’a jamais été plaqués à notre but depuis le début de saison, au niveau footballistique, on a largement de quoi se maintenir".