En termes de remontada, Tournai n'a rien à envier à Barcelone

Les discours à la pause ont été efficaces. L’équipe tournaisienne a alors commencé à vraiment rentrer dans sa rencontre. Les erreurs se sont progressivement atténuées pour laisser place aux points. La remontada était en route. "Anvers s’est fatigué alors qu’on a pu compter sur un banc très performant pour faire la différence. Nos avants ont commencé à prendre le dessus et on est remonté peu à peu".

Frasnes n’a pas joué

Puis, à 24 partout, les Sangs et Or ont su dérocher une dernière pénalité alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer. "Simon Degand a pris ses responsabilités. Je ne suis pas sûr à 100% que la balle soit bien passée entre les poteaux. Mais les points nous ont été accordés. C’est le principal". Voilà donc un excellent départ pour les Tournaisiens, même si tout n’a pas été parfait. "Si on était nombreux aux entraînements, j’ai connu mon premier souci d’effectif. La préparation n’était pas idéale. Certains joueurs ont dû jouer le match de la réserve puis enchaîner sur le banc avec nous et monter. Ce n’est pas idéal. Mais retenons le positif, on gagne et la réserve aussi. Pour la première à domicile, je suis certain que je compterai sur plus de monde". Ce sera ce dimanche face à Chaudfontaine (NDLR: match des réserves à 13h et des premières à 15 h). Pour un 2 sur 2 au classement ?

De son côté, le Rugby Club des Collines a vu son début de championnat reporté… la veille de l’ouverture ! L’ASUB 3 n’était pas en mesure d’accueillir les Frasnois. Ils lanceront donc leur saison le 1er octobre prochain seulement. Ce sera à la maison face à Bwest (13 h). D’ici là, les Roses et Verts poursuivront leur préparation, tout en continuant à chercher de nouveaux joueurs pour étoffer le noyau.