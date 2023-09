Challenge des jeunes: La canicule s’est invitée à Arc-Wattripont

Julien Biebuyck était matinal pour les préparatifs de cette nouvelle épreuve du challenge des jeunes, car oui, une course bien organisée demande assez bien de temps, de préparatifs pour assurer le bon déroulement de l’épreuve. Julien et son équipe de bénévoles avaient tout prévu pour assurer le bon déroulement des courses, eaux fraîches, ravitaillements et jet d’eau…