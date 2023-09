Vainqueur du Pronodix pour la 2e fois de suite, Mathieu Bonnier, roi de la régularité, a encore frappé

On imagine que pour la première journée de notre Pronodix, les nerfs du double vainqueur ont été mis à rude épreuve avec les six matchs nuls (!) réalisés. " C’était incroyable… D’autant que je n’en joue jamais ! J’avais lu il y a quelques années l’interview d’un précédent lauréat qu’il ne noircissait jamais le x. Depuis, j’en fais de même. C’était déjà rare par le passé qu’une équipe joue le point. Mais depuis que la victoire rapporte trois unités, c’est encore plus le cas. Il vaut mieux gagner et perdre deux fois que de réaliser quatre partages.

Toutefois, il y a certains duels où je devrais peut-être changer mes habitudes. Il y a des matchs pièges. Je pense, par exemple, aux derbies où c’est souvent assez fermé".

Viser le 5 sur 10 chaque semaine

Vu la particularité des premiers résultats, c’est donc avec un 3 sur 10 que Mathieu a lancé sa quête d’une troisième couronne consécutive. Mais cela ne l’inquiète pas. "L’an passé, j’avais eu quatre lors du premier bulletin. Le début et la fin de saison, c’est toujours compliqué. J’ai bien lu toutes vos présentations d’avant-saison pour me faire une idée. Mais il y a toujours des surprises, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Il y a toujours des équipes qui surprennent et d’autres qui déçoivent. C’est pareil en fin de saison quand certains clubs n’ont plus d’objectif. C’est plus facile de pronostiquer juste entre octobre et mars. C’est à cette période que l’on doit tenter de faire la différence".

Une différence que l’on ne peut réaliser que d’une façon selon Mathieu. "Il faut être régulier tout au long de la saison. Si on parvient à tenir une moyenne de 5 sur 10 à chaque bulletin, on a de grandes chances de finir au moins dans le Top 5. Je ne prends jamais des risques dans l’idée de faire une performance unique. Car cela ne sert à rien de réaliser un huit ou un neuf si c’est pour enchaîner des un ou des deux les semaines qui suivent. Il faut aussi être régulier dans la pratique. Si on ne rend pas un bulletin, c’est la certitude de prendre cinq ou six points de retard sur les leaders. Dans ces conditions, il est presque impossible de revenir". Les conseils venant d’un habitué du top 10, ils sont forcément bons. Mais ce n’est pas pour autant qu’il est aisé de les appliquer. Avant de noircir les boules, l’ancien gardien de but prend le temps de tout analyser. "Je lis tous les articles (NDLR: en différé car il récupère l’abonnement de son papa) du week-end pour analyser les performances dans chaque série. La technologie nous a aussi facilité la tâche. Avec l’appli BBF, on peut scruter les classements et les feuilles de match quand on le souhaite. C’est plus facile pour tenir le compte des cartons par exemple. C’est important car certaines équipes ne sont plus les mêmes quand il leur manque quelqu’un. L’an passé, pour citer un exemple, Molenbaix était moins performant sans Sylla. Même si c’est plus compliqué, on doit aussi être attentif aux blessures. Puis, comme je suis dans le foot depuis longtemps et que je connais encore beaucoup de monde, j’ai aussi mon petit ressenti", poursuit celui qui va moins souvent sur les terrains qu’avant. "Je vais encore voir mon dernier club de Thumaide de temps à autre car j’ai encore de belles connaissances dans le comité. Mais cette saison, je me laisserai bien tenter par certains duels d’une P2 qui promet. Un Mouscron – Luingne, cela doit être une belle affiche à suivre. J’irai peut-être aussi à Tournai où joue le fils de mon ancien équipier, Freddy Destrain".

Fidèle parmi les fidèles de notre Pronodix, Mathieu Bonnier ne changerait rien à l’organisation. "Certains amis aimeraient jouer par Internet. Mais je trouve que cela perdrait de son charme. Cela doit rester un jeu qui récompense ceux qui se donnent vraiment les moyens de gagner. Ce qui est chouette également, c’est que l’on va dans toutes les séries. Même si parfois, cela nous complique la tâche. Pronostiquer en Flandriennes ou chez les dames, c’est vraiment difficile". On le conçoit. Mais il faut bien trouver un moyen de départager tous nos spécialistes qui restent aussi nombreux saison après saison. Merci de votre fidélité!