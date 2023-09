P3A: Le duel des promus en faveur de Taintignies

Sandy Lechantre espère que son équipe montera en puissance et se réjouit de voir son noyau se renforcer: "Il va devenir difficile de faire des choix. Je n’ai pas encore eu ce problème de luxe mais je peux désormais travailler avec une vingtaine de joueurs. Sur le terrain, on essaie de progresser. Ce dimanche, comme à Thumaide, nous avons encaissé les premiers avant d’égaliser vite puis de décrocher les trois points. C’est chouette de voir que le groupe parvient à se relever, même contre une jeune équipe d’Estaimbourg qui dispose de belles individualités offensives et qui va ennuyer bien du monde cette saison."

Belle cohésion à Bléharies

Futur adversaire de Taintignies, Bléharies vient d’enregistrer une 3e victoire qui lui permet de monter sur le podium à la plus grande joie de Frédéric Remson qui ne s’attendait pas à un tel départ. "C’est une bonne surprise car on tablait sur deux victoires en quatre rencontres. Le succès contre Escanaffles était un bonus alors qu’on a manqué de réussite contre Péruwelz. Notre 1er objectif était de laisser quelques équipes derrière nous pour préparer sereinement les rencontres suivantes mais ce groupe fait preuve de cohésion avec des garçons qui se battent les uns pour les autres, pressent très haut et se créent de nombreuses occasions. Même si on en rate beaucoup, les 14 buts marqués indiquent qu’on est sur la bonne voie."

Les Jaune et Bleu ne se mettent pas de pression inutile. Le déplacement à Taintignies s’annonce ouvert: "On compte aborder ce duel avec de la détermination, de la concentration et de l’énergie pour revenir avec un bon résultat. Même si j’ai tourné avec 15 ou 16 joueurs sur mon noyau de 22 jusqu’ici, j’espère pouvoir faire travailler plus la concurrence ces prochaines semaines afin de poursuivre notre belle série", conclut Fred Remson qui voit les choses avec sérénité.