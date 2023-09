P2A: Velghe-Destoop, la belle jeunesse en devenir à Anvaing et Luingne

À la Real, la jeunesse a été récompensée

Pour le milieu de terrain luingnois, la donne est différente: courir, arracher des ballons et effectuer la meilleure relance possible, ce que PH a très bien fait tout en prenant aussi des coups: "On peut se satisfaire de ce point parce que sur la fin, Anvaing aurait mérité de l’emporter. Le second but, c’est un peu pour ma pomme parce que ma passe n’était pas assurée". Intégré en début de saison dans le noyau P2 à cause des blessures, il sera en tout cas difficile à déloger vu son abattage: "Je prends vraiment du plaisir à jouer en essayant de donner le meilleur de moi-même". Des promesses à bien entourer pour ne pas les brûler mais appelées à un bel avenir avec une telle mentalité. À regarder sans modération !

On ne présente plus non plus la jeunesse de la Real B qui a réussi à enlever sa première victoire aux dépens d’Isières qui stagne en ce début de saison: "Elle fait un bien fou au moral, sourit Cyprien Herment le capitaine. Je ne pouvais me permettre de concéder quoi que ce soit parce que dans le but adverse, c’était mon cousin Maxim Vandendooren. Toute la famille était là, je vais pouvoir le chambrer jusqu’au match retour".

Le succès était attendu. "Le début de la saison n’avait pas été mauvais sauf à Wiers ; tant à Esplechin que face à Mouscron, il nous avait manqué le petit brin de chance pour engranger davantage".

Les buteurs de week-end – Nathan Borremans et Matteo Danzo se sont signalés: "Des jeunes du club qui ont intégré l’équipe en cours de saison passée et répondent présent. C’est déjà le quatrième goal pour Matteo, je lui tire mon chapeau ! Le match à Obigies sera un bon test pour voir si on est vraiment lancés."