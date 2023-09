Les Rumois reviennent du diable Vauvert

En attendant, le bilan comptable reste exceptionnel avec quatre succès d’affilée pour débuter la compétition. "Quand on regarde nos quatre premiers matchs, on voit surtout que nous sommes prêts physiquement. C’est sans doute ce qui nous a sauvés ce dimanche face à Herseaux B. Certains résultats de la série nous ont été favorables, on ne pouvait donc pas espérer mieux avec ce douze sur douze", conclut le coach rumois.

Templeuve tient sa première victoire

Beau week-end pour les joueurs de Templeuve B qui ont enfin décroché leur premier succès face à Montkainoise B. Les protégés du T2 Joachim Choquet ont réalisé un match plein, surtout en première période où ils étaient bien présents dans les duels. "On avait à cœur de gagner pour la première fois cette saison. La semaine précédente, on méritait déjà de prendre les trois points au Risquons-Tout mais le match avait été arrêté. Ici, on a directement mis le pied sur le ballon en étant présent dans tous les duels. Notre avance de deux buts au repos était méritée. À la reprise, on s’est relâché un peu mais après leur but, on a vite repris le match en main en mettant un troisième but avant de gérer notre avance jusqu’au bout. Moralement, cette victoire va nous faire beaucoup de bien."

Derby plus serré que prévu

Brunehaut a remporté son derby face au voisin bléharien par le plus petit des écarts. Prévu pour être disproportionné, le match est resté indécis jusqu’au bout malgré une forte domination des hommes de Vincent Williame. "On a vite inscrit notre premier but. Après cela, on a assisté à un festival d’occasions manquées dans le grand mais aussi dans le petit rectangle, sourit-il . À 2-0, on pensait avoir plié le match mais Bléharies a réussi à se relancer à deux reprises. Finalement, nous n’étions jamais à l’abri d’un dernier contre qui aurait pu amener l’égalisation. Malgré tout au nombre d’occasions, on mérite amplement les trois points. Mais bon, comme quoi il fallait bien se méfier de cette équipe bien plus motivée que d’habitude. Il faut aussi souligner l’excellente prestation de leur gardien qui a permis à son équipe de rester longtemps dans le match."