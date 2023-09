Les Flobecquois du Padel Club se mettent à couvert

Des terrains qui appartiennent à la Commune, et pas au club, mais que le PC Flobecq a la charge de faire vivre. "Nous comptons environ 90 membres. Bien entendu, nous sommes ravis de leur permettre de désormais jouer 12 mois par an à Flobecq. Mais l’arrivée de ces deux terrains couverts va surtout nous permettre de grandir et de nous structurer. Nous pourrons désormais mettre sur pied une véritable école de padel pour les jeunes. On réfléchit aussi à augmenter le nombre de tournois qu’on organise chaque année, et qui sont déjà au nombre de trois actuellement. Enfin, et non des moindres, on va lancer cet hiver le premier “Padel Challenge des Collines”, qui sera géré par Jérémy Boucher, autre membre du comité."

Terrains validés par le juge-arbitre

Auprès des joueurs, les nouveaux terrains semblent déjà faire l’unanimité. "Ils sont vraiment très bons, se réjouit Pascal Evrard, juge-arbitre du tournoi et lui-même quart de finaliste en Messieurs 200. Le vendredi, quand on a pu les tester, j’avais noté quelques petits faux bonds. Mais quelques jours plus tard, c’est déjà de l’histoire ancienne."

Le Padel Club Flobecq n’existe que depuis 2020. Mais avec désormais quatre terrains dont deux couverts, une petite centaine de membres, plusieurs tournois annuels et sept équipes engagées en championnat interéquipes, il peut envisager l’avenir très sereinement.