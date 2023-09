D2 ACFF: Que la Real se méfie, David Cardon apprécie marquer contre ses ex

David, que vous évoque ce retour au stade des Camomilles ?

Que des bons moments. J’ai passé deux ans et demi à Acren après mes passages à Tournai, Mons et à La Louvière (NDLR: entre 2012 et 2014). Ce n’était pas encore les installations que l’on connaît maintenant avec le synthétique. C’était déjà Denis Dehaene qui gérait et coachait. J’avais terminé meilleur buteur de la Promotion. Ce n’était pas toujours des saisons faciles. Mais on a chaque fois réussi à accrocher le maintien.

De votre passage, il ne doit plus rester grand monde au club à part votre ancien coach.

Dans le groupe de joueurs, c’est certain. On connaît la façon dont Denis travaille. Il ne garde jamais un joueur qui peut voir plus haut. Acren sert souvent de tremplin. Mais ce que je retiens avant tout, c’est que chaque année, il met en place une équipe qui fait mieux que tenir la route. La Real fait de mieux en mieux, saison après saison.

Acren ne sera pas la seule ancienne équipe que vous allez croiser cette saison.

Il y a effectivement Tournai également. Je suis content pour le club qu’il soit monté. Cela faisait quelques années qu’il courait après cette promotion. Comme j’habite Dottignie, je suis aussi heureux car ce sera mon plus court déplacement (rire).

On vous imagine aussi heureux parce que vous aimez scorer contre vos ex !

C’est vrai que j’ai marqué deux fois contre Tournai l’an passé (NDLR: on se souvient aussi d’un triplé inscrit au Luc Varenne alors qu’il jouait à Winkel). Acren, cela fait un moment que je ne l’ai plus affronté. Si ce n’est lors d’un amical l’an passé mais je n’avais presté qu’une mi-temps en étant légèrement blessé.

À Mons, vous côtoyez un autre ancien Acrenois, Sekou Kone. Il connaît malheureusement un début difficile à vivre…

Il s’est blessé lors de notre premier match de gala contre le Sporting Charleroi, en juin dernier. Il souffre d’une fracture au tibia. Logiquement, il devrait recommencer à courir d’ici la fin du mois. C’est un garçon que j’apprécie beaucoup. Il est près de moi dans le vestiaire. Il va nous faire beaucoup de bien à son retour. Il est encore jeune et possède un gros potentiel. Il percute, marque facilement…

Et ce sera important durant la saison qui vous attend. Car Mons est un montant ambitieux.

Vu la réforme qui s’annonce dans le football avec la Nationale 1 francophone, on vise clairement la montée. On imagine qu’il y aura cinq, six montants. Il faut voir les conditions qui seront imposées par la licence. Mais à Mons, on a tout pour aller voir plus haut.

Vous prouvez cet objectif avec un six sur six d’entrée.

Il y a aussi le beau parcours en Coupe de Belgique. On a malheureusement été éliminé dimanche contre la D1B de Dender. Malgré les deux divisions d’écart, on a su leur tenir tête jusqu’en prolongations. C’est dommage d’être sorti car on récupère toujours mieux physiquement après une victoire. Mais cela ne nous empêchera pas de venir à Acren avec ambition. On veut gagner pour signer le neuf sur neuf et nous rapprocher de la première place.

De votre côté, on peut dire que tout se passe bien. L’âge (35 ans) ne semble avoir aucune emprise pour vous et sur votre ratio.

Ma force a toujours été de marquer des buts. Pour l’instant, je me sens bien. Je suis revenu en bonne forme en début de saison. Même si j’avoue que c’est un peu plus dur de récupérer les lendemains de match. Mais tant que tout tient, je profite au maximum. J’ai accepté de redescendre en D3 car je savais Mons ambitieux. Me revoilà en D2. Et qui sait, la saison prochaine, ce sera peut-être en N1. Je ne tire pas de plan sur la comète. Je profite juste au maximum de tout ce qu’il m’arrive.