Padel: le Vautour de retour dans l’arène du 1 000

Une demi-finale qui constitue un objectif atteignable pour les Vallois. Les joueurs autorisés et capables de jouer en messieurs 1000, ça ne court pas les rues. Dès lors, dans ce petit milieu, tout le monde connaît tout le monde, ce qui autorise Tom Coppens à fixer des objectifs assez clairs: "Sortir de poule et par conséquent se qualifier pour la demi-finale constituerait déjà un bon résultat. Certes, nous n’avons pas été versés dans la même série que Bayards, notre bourreau de l’an dernier, mais nous héritons quand même de quelques gros morceaux. Je pense notamment à Planet Padel, mais je me méfie aussi de l’Argayon et des Sonégiens de Padel et Vous."

Watteau et Lens intègrent le groupe

La force des Vallois résidera dans la stabilité du groupe. Dans un sport qui se joue exclusivement en double, les automatismes entre partenaires peuvent parfois suffire à faire la différence: "On n’a enregistré que deux départs, ceux de François André et Jibé Caucheteur, qui sont désormais affiliés au Court 17, mais disputeront la compétition 1 000 sous les couleurs du Wolf Padel Park, comme le règlement le leur permet. Sans les dévaloriser, ces deux joueurs avaient plutôt le rôle de réservistes chez nous l’an dernier. Notre ossature reste donc inchangée, tandis que Jason Watteau et Antoine Lens sont venus se greffer au groupe."

"99% de chances qu’on démarre par un succès"

Premier test à domicile ce samedi pour les Vallois, avec la réception de Fayenbois. "Qui est a priori l’adversaire le plus faible de la série. Je suis persuadé qu’il y a 99% de chances que nous entamions les débats par une victoire." Un succès promis au Vautour, donc, mais aussi obligatoire avant de pouvoir réellement se jauger en recevant le redouté Planet Padel une semaine plus tard.