P2B: Stambruges fait déjà forte impression

Les troupes d’Olivier Detrain ont parfaitement géré la rencontre, prenant rapidement les commandes avant de gérer très confortablement leur avance. "Ce fut pourtant loin d’être simple, car Flénu dispose d’une belle petite équipe capable de réaliser bien des surprises à domicile cette saison. Les locaux sont d’ailleurs revenus à quatre petites longueurs dans le deuxième quart-temps, mais nous avons alors su trouver notre second souffle pour en remettre une couche et faire craquer l’adversaire", racontait le coach stambrugeois, qui estime que l’écart final de 25 points ne reflète pas le match et qui a profité des circonstances pour faire tourner son banc.

Un premier succès pour Kain qui lance sa saison

Après un court revers une semaine plus tôt, l’équipe C de Kain savait que son déplacement du côté de Quaregnon pouvait déjà être important dans le cadre de la lutte pour le maintien. Mission accomplie pour Fawzi Spiridon et son très jeune groupe, qui ont remarquablement réussi leur entame de rencontre (10-18) avant de bien gérer leur avantage. Les visiteurs remportant même les quatre périodes en ayant livré un match solide. "Nous avons même eu à un moment 20 points d’avance et nous ne nous sommes jamais inquiétés. La marque est bien répartie entre tous mes joueurs et c’est d’autant plus satisfaisant que j’alignais quelques garçons nés entre 2004 et 2006. On ne va pas s’emballer après ce premier succès, mais on savoure l’instant présent avant de se remettre au boulot dès cette semaine", explique le coach kainois qui est convaincu que la force physique de son groupe sera un atout majeur cette saison.

Les Templeuvois se sont crus "un peu trop beaux"

Enfin, dimanche, Templeuve devait se farcir un "petit" déplacement à 13 h 15 du côté de Wasmuel. Tout sauf un cadeau pour une équipe qui a très bien commencé le match avant de trop se reposer sur ses lauriers. "Nous avons livré 14 excellentes premières minutes avec un excellent jeu collectif et une grosse défense avant de nous croire un peu trop beaux. Wasmuel a du caractère, a grappillé peu à peu et même si nous menions encore de dix points à la demi-heure, quelques triples en fin de partie nous ont fait peur. Si nous voulons jouer le titre, il faudra être plus fort contre les gros morceaux de la série et surtout bien prester pendant quarante minutes", soulignait un Benjamin Vanhoutte qui s’inquiète de devoir soigner quelques bobos alors que le match de Coupe du Hainaut contre Fleurus, invaincu en série 2A, s’annonce très ouvert samedi prochain au hall Satta.